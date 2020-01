Il buongiorno

Sabato 18 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,53 e tramonta alle 17,15

Il Santo del giorno:

Santa Liberata

Il meteo:

Sintesi:

Nottata con ancora piogge e rovesci localmente intensi residui sul centro-levante, ma dalla mattinata miglioramento anche a levante con ritorno al cielo soleggiato a partire da ponente verso Genova. Nevicate sparse sui rilievi interni localmente fin verso i 500-700m.

Pomeriggio stabile e soleggiato con velature/nubi alte in transito.

Vento teso da nord al mattino su Savona e Genova con temperature fredde la prima mattina/ sera, in aumento le massime.

Dettaglio:

Prima parte della nottata con fenomeni moderati/intensi tra Genova, Tigullio e spezzino, con neve sugli Appennini oltre i 600-900 metri (o localmente anche più in basso). Coperture sul resto della regione ma con cessazione delle precipitazioni.

Dalla mattinata ritorno a cielo soleggiato su Imperia, Savona e poi Genova. Nubi residue a levante, con ultime deboli precipitazioni sul versante appenninico padano (anche nevose oltre 800-1000m).

Pomeriggio e serata con ampi spazi di sereno e locali passaggi di nubi alte a tratti.

Probabile formazione di nebbie dalla sera verso la pianura alessandrina.

Temperature: in calo le minime, in aumento anche significativo le massime rispetto alla giornata precedente, con punte oltre i 13 gradi sulle riviere.

Vento teso e rafficato settentrionale al mattino soprattutto sul centro-ponente della regione, in diminuzione al pomeriggio.

Mare mosso al largo e su estremo ponente. Poco mosso sul centro-levante costiero.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per Domenica:

Giornata con coperture irregolari (ma senza precipitazioni) e qualche spazio soleggiato.

Temperature in nuovo calo con vento teso a tratti forte su centro e ponente.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, più perfetti.

(Thomas Mann - Scrittore e saggista tedesco - Premio Nobel nel 1929 - Lubecca 1875 - Zurigo 1955)

Un po' di buonumore :-) :

Tre astronauti vengono selezionati per un lungo viaggio sulla luna, che li terrà molto lontano dalla terra per mesi.

A tutti viene chiesto quali cose ritengono irrinunciabili per il viaggio:

Al primo: "Tu di cosa hai bisogno?" e lui: "ho bisogno di tanti libri perché a me piace molto leggere, mi raccomando voglio i migliori".

Al secondo: "Tu invece di cosa hai bisogno?" e lui: "io ho bisogno di una connessione internet, perché non posso farne a meno"

Infine al terzo: "e a te cosa serve?" e lui: "io ho bisogno di sigarette, tante sigarette..altrimenti impazzisco". Partono per la Luna e dopo 5 mesi esatti tornano sulla terra accolti da un folto pubblico e dai giornalisti.

Esce il primo e gli domandano: "tutto bene?" e lui: "si grazie, ho letto tanti libri, tutto ok".

Quindi esce il secondo: "E a te tutto bene?" "Si, ho fatto delle navigate internet spaziali".

Infine si presenta l'ultimo astronauta che con sguardo allucinato e mano tremante esclama:

"I fiammiferiiiiiiiiii!".

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Lazaro (Inter), Quintero (River Plate), Simao (Aek Atene)

E siamo già a: 81 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip