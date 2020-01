Il buongiorno

Domenica 19 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,52 e tramonta alle 17,17

Il Santo del giorno:

San Mario

Il meteo:

Sintesi:

Giornata con coperture irregolari (ma senza precipitazioni) e qualche spazio soleggiato.

Temperature in nuovo calo con vento teso a tratti forte su centro e ponente.

Dettaglio:

Mattinata con nubi medio alte in transito, alternate a spazi soleggiati.

Nebbie / nubi basse presenti sulla pianura alessandrina e al confine appenninico ligure centro-occidentale.

Coperture che diventeranno più insistenti e compatte al pomeriggio, ma senza precipitazioni.

Temperature in calo, specie le massime del giorno.

Vento: flussi che si faranno nuovamente rafficati tra Nord e Nord-Est.

Mare mosso al largo e a ponente.

Temperatura minima: 4°

Temperatura massima: 9°

Tendenza per lunedì:

Giornata fredda e a tratti nuvolosa.

La frase del giorno:

Ci saranno sempre degli esquimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura.

(Stanisław Jerzy Lec - Scrittore, poeta e aforista polacco - Leopoli 1909 – Varsavia 1966)

Un po' di buonumore :-) :

Domanda rivolta al direttore generale di un'azienda:

“Quante persone lavorano qui nella sua azienda?”

E il Manager, in confidenza: “Oh, circa una su dieci!”

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 81 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip