Il buongiorno

Lunedì 20 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,52 e tramonta alle 17,18

Il Santo del giorno:

San Sebastiano

Il meteo:

Sintesi:

Giornata fredda. Coperture / velature irregolari di tipo medio alto su tutta la Liguria, cielo che si farà lievemente piu'soleggiato al pomeriggio.

Freddo in intensificazione e venti in rinforzo. Qualche nevicata sulle Alpi marittime.

Dettaglio:

Cielo coperto o irregolarmente nuvoloso, con coperture più compatte sul centro-ponente ligure, in particolare sull'entroterra e sui rilievi. Debole neve cadrà sulle Alpi marittime, qualche fiocco potrebbe anche farsi vedere sui rilievi dell'estremo ponente, ma proprio solitario. Velature meno compatte e un pò di sole filtrerà tra il Tigullio e lo spezzino.

Coperto su Cuneo dove non escludiamo qualche timido fiocco, velato / foschioso su tutto l'alessandrino.

Clima molto freddo su entroterra e basso Piemonte con valori decisamente negativi, costa mediamente tra 3-5 gradi.

Pomeriggio con la nuvolosità che si farà meno compatta e farà filtrare un sole meno timido. Leggermente piu'soleggiato il centro-levante, rispetto al ponente. Anche sul basso Piemonte le velature tenderanno a far filtrare più sole, i fenomeni nevosi cesseranno sulle Alpi marittime.

Serata senza variazioni.

Temperature in ulteriore calo, sia nei valori minimi che massimi. Molto freddo su interno e basso Piemonte.

Vento forte da nord est soprattutto tra Ventimiglia e Genova, meno a levante. Raffiche forti nei fondovalle.

Mare mosso al largo.

Temperatura minima: 3°

Temperatura massima: 9°

Tendenza per martedì:

Cielo che inizialmente si presenterà ancora velato, dalla tarda mattinata, soprattutto dal pomeriggio tornerà limpido e sereno con massime in lieve aumento.

Vento in attenuazione dal pomeriggio. Freddo, soprattutto su interno e basso Piemonte con valori negativi.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La generale idiozia dell'umanità è tale che si possono muovere gli uomini a furia di parole.

(William Somerset Maugham - Scrittore e commediografo britannico - Parigi, 25 gennaio 1874 – Nizza, 16 dicembre 1965)

Un po' di buonumore :-) :

Il giudice all'accusato:

“Allora, a quanto pare, lei ha già avuto a che fare con la giustizia?”

“Beh, sì, signor giudice.” risponde il detenuto.

“E quanto tempo fa?”

“Vent'anni!”

“E poi?”

“Poi non sono stato più condannato!”

“Bene, e che cosa ha fatto durante questi vent'anni?”

“...Ho scontato la pena!”

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 81 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna)

Buona giornata a tutti.

Gip