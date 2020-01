Il buongiorno

Martedì 21 Gennaio 2019

Il sole sorge alle 7,51 e tramonta alle 17,19

Il Santo del giorno:

Sant'Agnese

Il meteo:

Sintesi:

Giornata che si presenterà generalmente velata su tutti i settori, massime in lieve aumento.

Vento in attenuazione dal pomeriggio. Fresco al mattino, temperature massime in ripresa.

Dettaglio:

Mattinata con velature ancora piuttosto "invadenti" sul ponente e parzialmente sui settori centrali, ampie sul levante.

Aperture anche sulla provincia di Cuneo, ma sempre caratterizzate da velature, nebbia, che lascerà spazio ad ampi rasserenamenti sull'alessandrino nel corso della mattinata.

Pomeriggio leggermente più soleggiato, ma sempre decisamente velato sia sulla Liguria che sul basso Piemonte.

Serata serena, ma fredda.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Vento teso da nord.

Mare mosso al largo.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per mercoledì:

Situazione che non cambia, giornata soleggiata, ma sempre disturbata da velature. Temperature in lieve ripresa, ma i valori minimi saranno sempre piuttosto bassi.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Amici miei, tenete a mente questo: non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori.

(Victor Hugo - Scrittore, saggista, drammaturgo, poeta francese - 1802 - 1885)

Un po' di buonumore :-) :

Due pantegane si incontrano:

"Sai, ieri sono uscita e ho lasciato le finestre aperte. Poi quando sono rientrata a casa mi sono trovata di fronte ad uno stormo di germani reali!".

"E tu cosa hai detto?"

"Niente! Non so mica parlare il tedesco eh!".

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Eriksson (Antalyaspor)

E siamo già a: 82 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Bologna, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg)

Buona giornata a tutti.

Gip