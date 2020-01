Il buongiorno

Giovedì 23 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,49 e tramonta alle 17,22

Il Santo del giorno:

Santa Emerenziana

Il meteo:

Sintesi:

Tempo generalmente soleggiato anche se non mancheranno transiti di nubi alte, temperature miti di giorno e ventilazione vivace da est / nord est.

Dettaglio:

Mattino con cielo sereno o poco nuvoloso, velature a tratti dense sul ponente ligure e sul cuneese.

Pomeriggio inizialmente soleggiato con qualche velatura sparsa, nuovo aumento delle nubi dalla sera ad annunciare un rapido peggioramento atteso per la giornata di venerdi.

Temperature stazionarie o in leggero aumento nei valori massimi diurni con valori sopra le medie del periodo.

Vento moderato, a tratti forte da nord est soprattutto sul ponente ligure.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per venerdì:

Tempo in progressivo peggioramento per l'approssimarsi di una rapida perturbazione che ci interesserà tra le ore tardo pomeridiane e serali.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Per un uomo che vuole sedurre una donna, essere bello significa avere solo tre giorni di vantaggio nel cammino per conquistarla.

(Stendhal - Scrittore francese - 1783 - 1842)

Un po' di buonumore :-) :

Tipico cantiere italiano nel mezzogiorno, con una metropolitana in costruzione da anni. Un vecchietto si avvicina agli operai e chiede: "Scusate, voi state scavando da vent'anni. Ma questa metropolitana, la state facendo o la state cercando?”

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Dragovic (Bayer Leverkusen), Gnahoré (Amiens), Masiello (Atalanta)

E siamo già a: 87 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Alaves, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg)

Buona giornata a tutti.

Gip