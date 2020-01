Il buongiorno

Venerdì 24 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,49 e tramonta alle 17,23

San Francesco di Sales

Tempo in progressivo peggioramento per l'approssimarsi di una rapida perturbazione che ci interesserà tra le ore tardo pomeridiane e serali.

Tempo più nuvoloso fin dalle prime ore della mattinata con coperture che tenderanno a compattarsi dappertutto, sul basso Piemonte condizioni analoghe alla Liguria con cielo molto nuvoloso.

Pomeriggio con cielo coperto, i primi fenomeni interesseranno le zone di ponente con deboli precipitazioni in risalita sul savonese e l'imperiese.

Tra tardo pomeriggio e la serata piogge in estensione a gran parte della Liguria, precipitazioni che in generale risulteranno deboli o moderate con probabili temporanee intensificazioni sul genovese e il Tigullio.

Quota neve in Appennino inizialmente alta e oltre i 1500 metri, in calo dalla sera quando si porterà attorno ai 600-800 metri sui versanti padani dell'Appennino ligure di Ponente (versanti padani), Alpi Liguri e Marittime, quota neve attorno ai 1000-1200 metri a levante. Non si esclude un rapido episodio nevoso fino a quote simil pianeggianti sul basso Piemonte occidentale entro fine giornata.

Temperature in calo nei valori massimi.

Vento moderato da nord est con intensificazioni in serata su savonese e genovese.

Mare mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 10°

Tendenza per sabato:

Tempo variabile con qualche pioggia sull'estremo levante.

Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono svegliato. La vita era servizio. Ho servito e nel servizio ho trovato la gioia

(Rabindranath Tagore - Poeta, drammaturgo, scrittore e filosofo indiano - 1861 - 1941)

Un uomo con delle grandi orecchie è stanco di essere costantemente osservato quando cammina per strada e decide di operarsi per risolvere questo problema.

Il chirurgo lo visita accuratamente e gli dice: "Le sue orecchie sono troppo grandi: la semplice chirurgia plastica non ci fa molto, occorre procedere con un trapianto."

Nonostante la perplessità iniziale, il paziente accetta la proposta del medico ed aspetta pazientemente un donatore. Dopo due mesi viene chiamato e viene sottoposto all'operazione, ma qualche giorno dopo essersi tolto le bende il paziente torna in ambulatorio dal medico.

Il dottore è sorpreso e chiede: "Buongiorno, come va? C'è qualche problema?"

"Bhè, sì, vorrei sapere perché mi avete trapiantato le orecchie di una donna!" risponde il paziente.

"Come fa a sapere che sono orecchie di donna?"

"Perché sento tutto, ma non capisco niente!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Soumaoro (Lille), Retsos (Bayer Leverkusen)

E siamo già a: 89 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli, Perugia, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg)

