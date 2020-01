Il buongiorno

Sabato 25 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,48 e tramonta alle 17,25

Conversione di San Paolo

Giornata variabile / instabile con piogge sparse e localmente moderate sul centro-levante tra la notte e il primo mattino, qualche schiarita si farà vedere a ponente. Rischio di locali piogge che si manterrà piuttosto alto a levante per gran parte del giorno.

Neve oltre i 500-600m la notte/prima mattina sul centro-ponente interno (versanti padani), oltre i 1000m invece sull'appennino di levante.

Vento di Tramontana teso/forte tra Albenga e Genova.

Nottata con piogge in via di esaurimento su savonese e genovese di ponente, con ancora deboli fenomeni nevosi nell'entroterra oltre i 600m. Precipitazioni che a levante proseguiranno a intermittenza fino a gran parte della mattinata, qui con neve oltre 1000m, ma in successiva risalita a 1200-1300m di quota.

Mattinata variabile su Savona e Imperia, con qualche schiarita e velature in transito.

Sul basso Piemonte tende lentamente a migliorare sui settori occidentali in nottata, mentre sul basso alessandrino saranno possibili locali fiocchi di neve fin verso i 300m (ma con accumulo scarso o nullo).

Pomeriggio e serata con tempo spiccatamente variabile e qualche possibile debole fenomeno a levante, specie su zone appenniniche dello spezzino dove la quota neve si assesterà sui 1200 metri circa.

Asciutto sul resto della regione e sul basso Piemonte con coperture medio alte nuovamente più compatte.

Temperature in genere stazionarie o senza variazioni di rilievo.

Vento teso da nord, con raffiche anche forti su savonese e genovese occidentale al mattino.

Mare poco mosso sottocosta. Molto mosso al largo.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 11°

Tendenza per Domenica:

Giornata variabile ma tendenzialmente più asciutta su tutta la regione.

Ho visto dimostrare una grande intolleranza per difendere la tolleranza.

(Samuel Taylor Coleridge - Poeta, critico letterario e filosofo inglese - 1772 - 1834)

Un ingegnere, un contabile, un chimico, un informatico e un funzionario pubblico si incontrano e ognuno di loro si vanta di avere un cane intelligente. Per dimostrarlo l'ingegnere chiama il suo cagnolino:

“Radicequadra, fai vedere di che cosa sei capace!”

Allora, il cane trotterella va alla lavagna e vi disegna un quadrato, un cerchio ed un triangolo.

Si fa avanti il contabile, il quale dice al suo cane:

“Attivopassivo, mostra le tue competenze””

Il cane va in cucina e poco dopo torna con una dozzina di biscotti e li ordina in tre pile uguali, ciascuna con quattro biscotti.

Il chimico dice: “Fialetta, tocca a te, non mi deludere!”

Anche il cane del chimico va in cucina, apre il frigo, prende un litro di latte, un bicchiere da 10 cl. e vi versa esattamente 8 cl. di latte, senza farne cadere una goccia.

A questo punto l'informatico è convinto di avere la meglio su tutti e dice al suo cane:

“Discofisso, impressionali!”

Il cane si mette davanti al computer, lo avvia, fa partire un antivirus, spedisce una e-mail e scarica un nuovo gioco.

I quattro, tutti soddisfatti, guardano il dipendente pubblico e gli chiedono: “Il tuo cane sa fare qualcosa?”

Con un gran sorriso il funzionario pubblico dice: “Pausa caffè, fai vedere i tuoi talenti!”

Il cane si alza, mangia i biscotti, beve il latte, cancella tutti i files del computer, attacca il cane dell'ingegnere e giura che compiendo quest'azione si è fatto male, quindi compila il formulario di incidente sul lavoro e prende un congedo per malattia di sei mesi.

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

Tirelli (Feralpisalò)

E siamo già a: 90 !

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli, Perugia, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce)

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg)

