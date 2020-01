Il buongiorno

Martedì 28 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,45 e tramonta alle 17,29

Il Santo del giorno:

San Tommaso d'Aquino, San Valerio

Il meteo:

Sintesi:

Regione divisa in due, ponente soleggiato, levante coperto ed uggioso almeno sino a metà pomeriggio. Velato sul Piemonte.

Migliora su tutta la regione da ponente da metà pomeriggio.

Dettaglio:

Mattinata che vedrà la nostra regione divisa in due, sul ponente velature e sole debole, proseguendo verso il centro-levante si avrà un deciso aumento della nuvolosità.

Genova con cielo variabile / incerto, Tigullio coperto con qualche piovasco, spezzino coperto con pioggia.

Basso Piemonte occidentale soleggiato, nebbioso su quello orientale.

Pomeriggio in cui il cielo si farà sereno / lievemente velato sull'imperiese e savonese, da metà pomeriggio sereno o quasi sereno su Genova e il Tigullio. Ampie aperture da metà pomeriggio sul levante e sullo spezzino, dove avremo ancora un pò di variabiltà / velature costiere, irregolari coperture sull'interno.

Sereno anche sul basso Piemonte.

Serata serena.

Temperature stazionarie o in locale aumento.

Vento debole variabile sottocosta, forte Libeccio sul Ligure.

Mare mosso per onda lunga da sud ovest, anche molto mosso al largo e sullo spezzino.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per mercoledì:

Bella giornata che vedrà cielo sereno, intervallato dal passaggio di qualche velatura. Stessa situazione in Liguria e Piemonte.

La frase del giorno:

Niente è più spiacevole di una persona virtuosa con una mente meschina.

(Walter Bagehot - Giornalista e scrittore britannico - Langport 1826 – Langport 1877)

Un po' di buonumore :-) :

Il 13 febbraio un giovane uomo va in una cartoleria e chiede alla commessa:

"Per caso ha dei biglietti con scritto ALL'UNICO AMORE DELLA MIA VITA?"

Sorridendo la commessa risponde: "Che romantico, certo che li ho!"

Sollevato, il giovane dice: "Bene, allora me ne dia 3!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tirelli (Feralpisalò), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 90 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli, Perugia, Real Saragozza, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Fiorentina, Roma, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jagiello (Ascoli), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Napoli, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg), Masiello (Atalanta)

Buona giornata a tutti.

Gip