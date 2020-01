Il buongiorno

Mercoledì 29 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,44 e tramonta alle 17,30

Il Santo del giorno:

San Costanzo, San Cesario

Il meteo:

Sintesi:

Cielo sereno con qualche velatura sparsa, temperature miti e sopra le medie del periodo.

Dettaglio:

Mattinata serena e soleggiata, sia in Liguria che sul basso Piemonte, non mancherà qualche locale velatura. Qualche nebbia sul basso Piemonte.

Al pomeriggio cielo sereno o quasi sereno sia sulla costa che sull'entroterra ligure. Stessa situazione sul basso Piemonte.

Serata senza variazioni, salvo sempre velature alte di passaggio.

Temperature stazionarie o in ulteriore aumento specie sul basso Piemonte, valori fino a 15-18 gradi durante il giorno.

Vento da ovest / sud ovest ancora teso sull'imperiese e l'estremo levante ligure, debole rientro da est / sud est sotto costa al savonese e al genovese.

Mare tra mosso e molto mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per giovedì:

Una circolazione umida centrata sul golfo determina nuovamente condizioni di maggior nuvolosità con clima umido e sempre mite.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Quando esamino la fama conquistata dagli eroi e le vittorie dei grandi generali, non invidio i generali.

(Walt Whitman - Poeta e scrittore americano - 1819 - 1892)

Un po' di buonumore :-) :

Siamo ad una mostra di velivoli, in un padiglione è esposto un grosso aereo da trasporto.

Si avvicinano due uomini, e uno commenta: "Questo aereo è uno schianto!"

E l'altro: "Si, infatti è caduto la settimana scorsa ..."

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tirelli (Feralpisalò), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

Amadou (Siviglia), Cimpanu (Botosani), Iturbe (Pumas), Sottil (Fiorentina)

E siamo già a: 94 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), El Yamiq (Empoli, Perugia, Real Saragozza, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Fiorentina, Roma, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jagiello (Ascoli), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pandev (Torino), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Napoli, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, Parma, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg), Masiello (Atalanta), Falque (Torino)

Buona giornata a tutti.

Gip