Il buongiorno

Giovedì 30 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,43 e tramonta alle 17,31

Il Santo del giorno:

Santa Martina, Santa Savina

Il meteo:

Sintesi:

Una circolazione umida centrata sul golfo determina nuovamente condizioni di maggior nuvolosità, specie dal pomeriggio, con clima umido e sempre mite.

Dettaglio:

Mattinata con nubi basse di mare che tenderanno a coprire irregolarmente il cielo del savonese, genovese e Tigullio costiero. Aperture più ampie sull'imperiese e localmente sullo spezzino.

Maggiori schiarite sui settori interni e sul basso Piemonte seppur con cielo velato.

Pomeriggio con coperture via via più compatte in particolare sul levante ove non si escludono isolate deboli piogge a ridosso dell'Appennino in serata, quota neve al di sopra dei 1600 metri.

In serata cielo nuvoloso.

Temperature massime in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, minime stazionarie.

Vento moderato da sud.

Mare mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per venerdì:

Giornata grigia, umida e con possibili deboli piogge sparse. Clima mite per il periodo.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

I nostri tempi sono tristi e pieni di calamità, ma in fondo tutti i tempi sono essenzialmente gli stessi: finché c'è vita, c'è pericolo.

(Ralph Waldo Emerson - Filosofo, scrittore, poeta e saggista americano - 1803 - 1882)

Un po' di buonumore :-) :

Erano in quattro, una coppia di fidanzati più il Desiderio e la Speranza di lei. Lui le porse il suo regalo di Natale e subito Desiderio pensò:

"E' un diamante!"

Speranza pensò: "Deve essere una borsa Louis Vuitton!"

E quando la carta fu completamente tolta dal regalo, il fidanzato, entusiasta, chiese: "Allora, ti piace questo pigiama che ti ho preso?!"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amadou (Siviglia), Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Cimpanu (Botosani), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Iturbe (Pumas), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Sottil (Fiorentina), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tirelli (Feralpisalò), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 94 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Cagliari, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Criscito (Fiorentina), El Yamiq (Empoli, Perugia, Real Saragozza, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno, Torino), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Fiorentina, Roma, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jagiello (Ascoli), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Fiorentina, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pandev (Torino), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Napoli, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, Parma, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce), El Yamiq (Real Saragozza), Kouame (Fiorentina), Radu (Parma)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg), Masiello (Atalanta), Falque (Torino), Parigini (Torino), Iturbe (Pumas)

Buona giornata a tutti.

