Il buongiorno

Venerdì 31 Gennaio 2020

Il sole sorge alle 7,42 e tramonta alle 17,33

Il Santo del giorno:

San Giovanni Bosco

Il meteo:

Sintesi:

Giornata estremamente umida, al mattino su Genova e levante, al pomeriggio anche a ponente.

Qualche pioggia da umidità in particolare al pomeriggio.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con cielo coperto su Genova, Tigullio e spezzino con qualche fenomeno da umidità più probabile a levante.

Nubi irregolari che tenderanno a compattarsi nel corso delle ore su Savona (senza fenomeni), maggiori aperture sulla provincia di Imperia.

Nuvolosità compatta su quasi tutta la Liguria, qualche apertura in più su Imperia anche se le nubi interesseranno dal tardo pomeriggio anche l'estremo ponente.

Deboli precipitazioni localmente tenderanno a salire dal mare verso la costa del savonese (sporadiche) e soprattutto genovese e levante.

Temperature stazionarie.

Vento moderato da sud-est in rotazione a sud-ovest dalla sera.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per sabato:

Coperture irregolari su Imperia e Savona, cielo molto nuvoloso su Genova e levante con qualche debole fenomeno intermittente.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Vanità: Il tributo di un imbecille ai meriti dell'asino più prossimo.

(Ambrose Bierce - Scrittore, giornalista e aforista statunitense - 1842 - 1914)

Un po' di buonumore :-) :

Una ragazza bellissima, sofferente di alitosi, vuole andare a tutti i costi ad una festa insieme alla sua migliore amica, che invece è restia sul portarla con sé. Dopo varie insistenze, accetta e dice: “Va bene, dai, vieni, ma mi raccomando tieni chiusa quella foglia che hai per bocca”.

Arrivate alla festa, tutti gli occhi sono puntati su di lei e si susseguono i ragazzi che le chiedono di ballare, ma lei risponde a tutti di no facendo un cenno con la testa.

Verso la fine della festa però le si avvicina un ragazzo molto bello che le chiede: “Vuoi ballare con me?” e lei con un cenno del capo risponde di sì. Cominciano a ballare, si guardano intensamente negli occhi, lui l'abbraccia e poi le chiede: “Come ti chiami?”

“Chiara”

“Hai fatto una scoreggia?”

“No!”

“Un'altra?!”

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Continuiamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Amadou (Siviglia), Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Cimpanu (Botosani), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Iturbe (Pumas), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Sottil (Fiorentina), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tirelli (Feralpisalò), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

New entry:

- - -

E siamo già a: 94 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter, Verona, Parma), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Cagliari, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Criscito (Fiorentina), El Yamiq (Empoli, Perugia, Real Saragozza, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno, Roma, Torino), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Fiorentina, Roma, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jagiello (Ascoli), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Fiorentina, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pandev (Inter, Torino), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Napoli, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, Parma, West Ham), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce), El Yamiq (Real Saragozza), Kouame (Fiorentina), Radu (Parma)

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg), Masiello (Atalanta), Falque (Torino), Parigini (Torino), Iturbe (Pumas)

Buona giornata a tutti.

Gip