Il buongiorno

Sabato 1 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,41 e tramonta alle 17,34

Il Santo del giorno:

Santa Verdiana

Il meteo:

Sintesi:

Giornata grigia e uggiosa su tutta la regione, con piogge sparse anche persistenti sui settori centro-orientali.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con nubi basse e compatte su tutta la nostra regione, ma in particolar modo da Savona verso est. Piogge deboli, ma a tratti persistenti tra genovesato e spezzino in particolare sui rilievi retrostanti la costa; prevalentemente asciutto sul ponente estremo.

Seconda parte del giorno con condizioni praticamente identiche alla mattina, salvo timide ed effimere aperture possibili solo sull'imperiese.

Temperature stazionarie e miti con umidità relativa decisamente elevata (oltre il 90%).

Vento moderato di Libeccio, tendente a forte sul ligure occidentale.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo dal pomeriggio-sera.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per Domenica:

Ancora flussi umidi e cielo a tratti coperto domineranno lo scenario ligure, ma con fenomeni meno probabili rispetto alla giornata precedente.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il bacio colpisce come la folgore, l'amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomincia come prima. Si può ricordare una nuvola?

(Guy de Maupassant - Scrittore, saggista, drammaturgo e poeta francese - Tourville-sur-Arques 1850 – Parigi 1893)

Un po' di buonumore :-) :

Dopo aver ricevuto un dono da parte della zia per il compleanno, Marta va a ringraziarla:

“Ciao zia, grazie mille per il bellissimo regalo che mi hai portato!”

“Ma figurati cara, è una sciocchezza...”

“Lo so, lo dicevo anche io, ma la mamma ha insistito tanto affinché io venissi a ringraziarti!”

Il calciomercato:

Finalmente è terminato il calciomercato invernale.

Queste le risultanze:

Giocatori accostati al Genoa:

Amadou (Siviglia), Amione (Belgrano), Ajorque (Strasburgo), Arana (Siviglia), Asencio (rientro dal prestito al Pisa), Behrami (svincolato), Bellanova (Bordeaux), Ben Arfa (svinc), Berisha (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Bjarnason (Al Arabi), Bogdan (Livorno), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Bruno Peres (Roma), Buksa (Pogon Szczecin), Caprari (Sampdoria), Carlos Augusto (Corinthians), Castro (Cagliari), Ceccherini (Fiorentina), Cerri (Cagliari), Cimpanu (Botosani), Curcio (Brescia), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), De Maio (Udinese), Destro (Bologna), Dimarco (Inter), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Dragovic (Bayer Leverkusen), Duncan (Sassuolo), Edera (Torino), Eriksson (Goteborg), Falco (Lecce), Falque (Torino), Ferrari (Sassuolo), Fofana (Udinese), Gnahoré (Amiens), Gori (Pisa), Gravillon (Ascoli), Ioannidis (Levadiakos), Iturbe (Pumas), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Roma), Klimala (Jagiellonia), Konig (Velez Sarsfield), Kourbelis (Panathinaikos), Kranevitter (Zenit), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Kurtic (Spal), Lasagna (Udinese), Lazaro (Inter), Llorente (Napoli), Luperto (Napoli), Machin (Pescara), Martella (Brescia), Masiello (Atalanta), Mbaye (Bologna), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Pachonik (VVV-Venlo), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Pellegri (Monaco), Perin (Juventus), Perotti (Roma), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Retsos (Bayer Leverkusen), Roger Martinez (Club America), Sambi Lokonga (Anderlecht), Scamacca (Ascoli), Simao (Aek Atene), Sottil (Fiorentina), Soumaoro (Lille), Tankovic (Hammarby), Tirelli (Feralpisalò), Tonelli (Napoli), Traore (Sassuolo), Tripaldelli (Sassuolo), Quintero (River Plate), Verschaeren (Anderlecht), Younes (Napoli), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino), Zubkov (Shakhtar Donetsk).

Totale 94 nomi accostati al Genoa in entrata.

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Fiorentina, Inter, Verona, Parma), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Cagliari, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino), Cassata (Fiorentina, Spal), Cleonise (Ascoli, Entella, Trapani, Venezia), Criscito (Fiorentina), El Yamiq (Empoli, Perugia, Real Saragozza, Sivasspor), Favilli (Ascoli, Benevento, Bologna, Chievo, Empoli, Livorno, Roma, Spal, Torino), Ghiglione (Atalanta, Milan), Goldaniga (Cagliari, Fiorentina, Roma, Torino), Gumus (Antalyaspor), Jagiello (Ascoli), Jandrei (Cosenza), Kouame (Crystal Palace, Fiorentina, Inter, Milan), Marchetti (Pescara, Salernitana), Pajac (Fiorentina), Pandev (Inter, Torino), Pinamonti (Cagliari, Fiorentina, Inter, Napoli, Parma, Roma, Spal, Torino, Verona), Radu (Nizza, Parma, West Ham), Romero (Atalanta, Bayer Leverkusen), Sanabria (Alaves, Barcellona, Bologna, Leganes, Parma, Spal), Sandro (Benevento), Saponara (Brescia, Empoli, Lecce), Schone (Ajax, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

Sandro (rescissione), Gumus (Antalyaspor), Saponara (Lecce), El Yamiq (Real Saragozza), Kouame (Fiorentina), Radu (Parma), Agudelo (Fiorentina).

Giocatori arrivati al Genoa:

Perin (prestito secco dalla Juventus), Behrami (svincolato), Destro (Bologna), Eriksson (Goteborg), Masiello (Atalanta), Soumaoro (Lille), Falque (Torino).

Buona giornata a tutti.

Gip