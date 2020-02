Il buongiorno

Domenica 2 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,39 e tramonta alle 17,36

Il Santo del giorno:

Presentazione del Signore

Il meteo:

Sintesi:

Nuvolosità di tipo basso che sarà ancora compatta soprattutto sul savonese, genovese e levante, ma con meno probabilità di fenomeni da umidità, se si esclude qualche pioggia nell'immediato entroterra e sullo spezzino.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con coperture compatte sul savonese, genovese e levante. Qualche schiarita su Imperia ma con nubi sempre pronte a risalire dal mare.

Qualche debole fenomeno nell'immediato entroterra e sullo spezzino anche costiero, tendenza a clima asciutto sugli altri settori costieri ma con clima sempre decisamente umido.

Pomeriggio e serata con flussi di scirocco che manterranno le coperture compatte soprattutto su genovese e savonese, con più nubi anche in provincia di Imperia.

Qualche schiarita effimera a levante sempre con clima decisamente umido.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Vento debole o al più moderato da sud-est.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per lunedì:

Ancora coperture marittime, concentrate in particolare su Genova, Savona e La Spezia.

Clima in ogni caso ancora umido un po' su tutta la regione.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore.

(Isabel Allende - Scrittrice cilena - Lima, 2 agosto 1942)

Un po' di buonumore :-) :

All'asilo due bambini molto timidi giocano vicini ma non si dicono una parola. Alla fine la bambina si fa coraggio e per attaccare il discorso dice: "Io mi chiamo Marta e tu?" E l'altro bambino: "Io no!"

Buona giornata a tutti.

Gip