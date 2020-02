Il buongiorno

Martedì 4 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,37 e tramonta alle 17,38

Il Santo del giorno:

San Gilberto

Il meteo:

Sintesi:

Nel corso della nottata venti da nord tesi "puliranno" il cielo rendendo la giornata di Martedi serena e tersa sia in Liguria che sul basso Piemonte.

Temperature ancora gradevoli, ma che tenderanno a calare dalla serata.

Dettaglio:

Rapido cambio della situazione nel corso della nottata, che sarà ancora disturbata da nubi, con ritorno a cielo sereno e terso su tutta la Liguria e il basso Piemonte.

Mattinata serena su gran parte della regione e del basso Piemonte, solo residue velature / nubi sull'estremo levante, sul golfo confinante con la Toscana e sul basso Piemonte orientale.

Pomeriggio sereno, con cielo terso e limpido, sia in Liguria che sul Piemonte.

Serata serena associata ad un calo delle temperature.

Temperature in aumento con valori tiepidi durante il giorno, soprattutto a ponente, per effetto dei venti di caduta (Fohn). Calo termico dalla notte successiva.

Vento teso da nord.

Mare mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 17°

Tendenza per mercoledì:

Bella giornata con cielo sereno e limpido su Liguria e Piemonte. Temperature minime in brusco calo, massime stazionarie.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La normalità è poter dire di essere a casa.

(Enzo Jannacci - Medico, cantautore, cabarettista, attore - Milano, 3 giugno 1935 – Milano, 29 marzo 2013)

Un po' di buonumore :-) :

Sabatino si trova in Australia per motivi di lavoro ed ha difficoltà a chiamare a casa. Quando finalmente ci riesce, al telefono risponde suo fratello.

"Ciao Vito, come stai?"

"Ciao Sabatì, tutto bene qui!"

"E a casa come va? Ci sono novità?"

"Anche a casa va tutto bene!"

"Ed il mio gatto come sta?"

"Eh, il gatto è morto!"

"Ma come il gatto è morto?! Meno male che andava tutto bene! E poi che modi sono, me lo dici così?"

"Perché come te lo dovevo dire?"

"Potevi prenderla alla larga e dire per esempio che il gatto ha visto un uccellino su un albero, allora è salito sul tetto, si è buttato dall'albero ed è saltato su un ramo troppo piccolo e fragile che si è rotto... Hai capito?"

"Sì, ho capito, la prossima volta allora ti dico così..."

"Bene, dai, lasciamo perdere. Dimmi un po'...e la nonna? Come sta la nonna?"

"La nonna?! Eh la nonna ha visto un uccellino su un albero, allora è salita sul tetto..."

Buona giornata a tutti.

Gip