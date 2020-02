Il buongiorno

Giovedì 6 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,35 e tramonta alle 17,41

Il Santo del giorno:

San Paolo Miki e compagni

Il meteo:

Sintesi:

Ancora bel tempo ma con qualche velatura in più, ventilazione in calo e temperature in diminuzione.

Dettaglio:

Cielo sereno ma con aumento delle nubi alte e stratificate soprattutto sul centro ponente e cuneese.

Pomeriggio con cielo velato su Liguria e basso Piemonte.

Temperature in lieve diminuzione ma sempre gradevoli, gelate al primo mattino nell'interno.

Vento: debole ventilazione meridionale, in rinforzo durante le ore pomeridiane.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per venerdì:

Giornata parzialmente soleggiata con graduale aumento delle nubi sul versante marittimo, specie settore tra ponente savonese e genovese.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente, sia un po' come uccidere noi stessi e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano.

(Margherita Hack - Astrofisica e divulgatrice scientifica italiana - Firenze, 12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013)

Un po' di buonumore :-) :

Un signore, esperto di opere d'arte, sta passeggiando per il centro quando vede davanti al negozio di un antiquario un gatto che sta leccando il latte da un piattino che riconosce essere molto antico e di inestimabile valore.

Entra allora dall'antiquario e gli chiede: "Senta, ho notato davanti alla sua porta quel bel gattino.

Mi sembra giovane ed arzillo e io ho proprio bisogno di un gatto simile per la mia casa infestata dai topi.

Me lo venderebbe per 100 euro?".

Il proprietario non ha problemi: "Certo, lo prenda pure, ne ho tanti". Allora il signore, facendo finta di essere scarsamente interessato, chiede: "Senta, non mi regalerebbe anche quel piattino su cui il gatto sta mangiando? Mi sembra che ci sia molto affezionato".

E l'antiquario: "Mi dispiace, ma quel piattino lo tengo come portafortuna.

Mi ha già fatto vendere 45 gatti!".

Buona giornata a tutti.

Gip