Il buongiorno

Sabato 8 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,32 e tramonta alle 17,44

Il Santo del giorno:

San Girolamo

Il meteo:

Sintesi:

Nubi alternate ad aperture in un contesto generalmente stabile. Ancora probabili deboli brinate sulle zone interne al primo mattino.

Dettaglio:

Aumento delle velature dai settori liguri occidentali che tenderanno ad offuscare il soleggiamento, possibili locali banchi di maccaja sul settore orientale inizialmente.

Qualche brinata sarà presente nelle prime ore del giorno sulle conche appenniniche e basso Piemonte.

Entro il primo pomeriggio passaggio di nubi medio-alte anche spesse in estensione da ovest verso est, le quali si attarderanno sul levante entro sera, mentre qualche schiarita più convinta dovrebbe farsi vedere sul ponente e sul Piemonte occidentale.

Dalla notte seguente aumento generale della nuvolosità bassa dal Golfo, in risalita graduale verso le aree costiere.

Temperature: in lieve aumento le minime, stazionarie le massime.

Vento debole o moderato da Nord, in rotazione a Sud durante le ore pomeridiane.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per Domenica:

Aumento delle nubi basse con cielo a tratti molto nuvoloso. Dalla sera prime precipitazioni sul centro-levante.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La prima regola è stata di non accettare una cosa per vera finché non la riconoscessi per tale senza neppure un dubbio.

(Cartesio - Filosofo e matematico francese - 1596 - 1650)

Un po' di buonumore :-) :

Al manicomio. Lo psichiatra pensa che il paziente Carlo sia ormai guarito, quindi lo chiama e prima di lasciarlo gli fa qualche domanda di routine:

"Allora, dimmi Carlo, tu chi sei? Sei ancora un chicco di grano?"

"No, io sono un uomo di 45 anni"

"Oh, meno male, finalmente sei guarito! Allora adesso puoi tornare a casa tua!

Il paziente esce dalla struttura ma non fa a tempo a raggiungere il cancello che torna indietro e, con fare titubante, chiede al dottore:

"Dottore, va bene che io sono a posto. Ma le galline lo sanno che non sono un chicco di grano?!"

Buona giornata a tutti.

Gip