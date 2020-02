Il buongiorno

Lunedì 10 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,29 e tramonta alle 17,47

Il Santo del giorno:

Sant'Arnaldo, Santa Scolastica

Il meteo:

Sintesi:

Prima parte della giornata estremamente umida a levante con precipitazioni deboli intermittenti fino a metà pomeriggio. Sempre al mattino, coperture e qualche pioviggine a Genova, miglioramento mano a mano che si sposterà verso ponente. Nebbie / foschie sul basso Piemonte. Ampie aperture nel pomeriggio, sole da Imperia al Tigullio. Sole sul basso Piemonte. Vento di burrasca in mare aperto con onda agitata di Libeccio soprattutto a levante.

Dettaglio:

Nottata e mattinata nuvolosa su Genova, dove non si esclude qualche debole fenomeno da umidità. Precipitazioni concentrate soprattutto sulla costa e l'entroterra di levante e sino allo spezzino.

Variabile, ma soleggiato, a ponente con alternanza di nubi e sole da Imperia verso la Francia. Nebbia / foschie sul basso Piemonte.

Ulteriore miglioramento nel corso della mattinata, sempre da ponente.

Al pomeriggio ampie aperture e rasserenamenti su Savona e Imperia e, rapidamente durante la prima parte del pomeriggio su Genova.

Coperture ancora che insisteranno su Tigullio e spezzino con qualche fenomeno sull'estremo levante, ma anche qui avremo cielo in miglioramento.

Sereno sul basso Piemonte.

Temperature in leggero aumento, specie a ponente.

Venti a tratti tesi o anche forti da Sud ovest, mentre soffieranno a burrasca forte al largo.

Mare molto mosso o anche agitato sul levante.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per martedì:

Cielo che tornerà nuovamente sereno, ma velato / foschioso, soprattutto al pomeriggio.

Mare agitato al largo con moto ondoso in diminuzione.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Perché si chiamava civile una guerra in cui due fratelli potevano trovarsi uno contro l'altro? Non si sarebbe dovuto chiamarla, anzi, incivile?

(Elio Vittorini - Scrittore italiano - Siracusa, 23 luglio 1908 – Milano, 12 febbraio 1966)

Un po' di buonumore :-) :

Una bimba di sei anni dice al suo papà:

"Se mi dai 5 euro ti dico chi dorme con la mamma quando te sei via per lavoro".

L'uomo non se lo fa dire due volte, apre il portafoglio e passa una banconota da 10 euro alla figlia.

"Guarda, te ne do 10 sulla fiducia, ma ora dimmi...chi dorme con la mamma quando non ci sono?"

E lei: "Io!!!"

Buona giornata a tutti.

Gip