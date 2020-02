Il buongiorno

Martedì 11 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,28 e tramonta alle 17,48

Il Santo del giorno:

Beata Vergine di Lourdes

Il meteo:

Sintesi:

Cielo che tornerà nuovamente sereno, ma velato / foschioso, soprattutto al pomeriggio.

Mare agitato al largo con moto ondoso in diminuzione.

Dettaglio:

Mattinata serena o quasi serena sia in Liguria che sul basso Piemonte, giusto qualche timida foschia.

Nulla di rilevante nel corso della mattinata.

Pomeriggio che vedrà un lieve aumento delle velature su tutta la regione, ancora sereno sul basso Piemonte.

Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata nuvolosità in aumento sugli estremi della regione, velato / foschioso altrove e sul basso Piemonte.

Temperature in aumento in particolare le massime diurne, con punte anche oltre i 16 gradi.

Vento moderato da nord ovest (con temporanei effetti favonici) o a tratti più da sud. Burrasca forte da ovest sul Ligure al largo.

Rotazione da sud-ovest nel pomeriggio / sera.

Mare molto mosso per onda lunga e formato ad SW lungo le coste, anche agitato al largo.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per mercoledì:

Notte e primo mattino disturbati da nubi alte soprattutto sul centro-levante, migliora da metà mattinata. Sereno sul basso Piemonte. Sole al pomeriggio con solo qualche velatura di passaggio.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ho imparato tanto tempo fa a non fare lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprattutto, ai maiali piace.

(George Bernard Shaw - Scrittore, drammaturgo e aforista irlandese - 1856 - 1950)

Un po' di buonumore :-) :

Bussano in piena notte al manicomio: "Aprite, fatemi entrare, sono diventato matto!"

Il guardiano affacciandosi ad una finestra: "Ma non ce l'hai l'orologio? Non vedi che ora sono? Ma che sei matto?!"

Buona giornata a tutti.

Gip