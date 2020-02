Il buongiorno

Mercoledì 12 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,26 e tramonta alle 17,50

Il Santo del giorno:

Santa Eulalia

Il meteo:

Sintesi:

Un'altra giornata di sole su Liguria e basso Piemonte, temperature in lieve diminuzione ma sempre molto miti durante il giorno.

Dettaglio:

Nottata con locali addensamenti di tipo marittimo sul centro della regione, foschie su entroterra e basso Piemonte.

Mattino con cielo sereno su tutti i settori liguri e sulle province del basso Piemonte.

Pomeriggio e serata senza variazioni, prosegue pertanto il periodo di bel tempo ovunque.

Temperature: lieve calo nei valori massimi che rimarranno comunque miti durante il giorno. Minime senza variazioni.

Vento debole da nord al mattino, flussi da sud / sud est al pomeriggio, mentre ruoterà a est / nord est sull'imperiese.

Mare molto mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per giovedì:

Tempo nuovamente più grigio per attivazione di correnti umide sud occidentali, non si esclude qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sul levante ligure.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Un fatto è disapprovare le idee politiche di uno scrittore; altra cosa, non necessariamente incompatibile con la prima, è disapprovare "lui" perché ti costringe a pensare.

(George Orwell - Giornalista, saggista, scrittore e attivista britannico - Motihari, 25 giugno 1903 – Londra, 21 gennaio 1950)

Un po' di buonumore :-) :

Due coniugi stanno parlando. Il marito si rivolge alla moglie dicendo:

"Sai cara che conservo un libretto sul quale annoto tutti i giorni i momenti felici trascorsi insieme?"

"Davvero tesoro? Sei così romantico! Sarebbe quindi una sorta di diario?"

"Ecco, non proprio...si tratta delle matrici del mio libretto degli assegni..."

Buona giornata a tutti.

Gip