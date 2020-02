Il buongiorno

Giovedì 13 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,25 e tramonta alle 17,51

Il Santo del giorno:

Santa Maura

Il meteo:

Sintesi:

Tempo nuovamente più grigio per attivazione di correnti umide sud occidentali, non si esclude qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sul levante ligure.

Dettaglio:

Nubi in aumento fin dalle ore notturne a partire dai settori costieri centro occidentali.

Mattino con nuvolosità protagonista sulla Liguria, nubi sparse da ponente a levante che tenderanno a compattarsi tra il genovese orientale, il Tigullio e lo spezzino.

Pomeriggio con cielo molto nuvoloso o coperto sul levante ove entro metà e tardo pomeriggio non si escludono isolate piogge anche a carattere di moderato rovescio, non mancheranno schiarite sul ponente ligure e soprattutto sul cuneese, variabilità sull'alessandrino.

In serata piogge sparse sul Tigullio e lo spezzino, variabilità altrove.

Temperature: in leggero calo le massime, minime in aumento.

Vento debole da sud est al mattino, in rotazione a sud ovest dal pomeriggio.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per venerdì:

Tornano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su Liguria e basso Piemonte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre costretti a spiegar loro le cose.

(Antoine de Saint-Exupéry - Scrittore e aviatore francese - Lione, 29 Giugno1900 - Mar Mediterraneo, 31 Luglio 1944)

Un po' di buonumore :-) :

Ai giardini pubblici un bambino piange disperatamente ed un signore, stanco di sentirlo, dice alla madre:

"Signora, lo accontenti! Lo faccia smettere, per favore!"

"E come faccio ad accontentarlo? Ha fatto un buco per terra e vuol portarselo a casa!"

Buona giornata a tutti.

Gip