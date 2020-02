Il buongiorno

Venerdì 14 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,24 e tramonta alle 17,52

Il Santo del giorno:

San Valentino

Auguri a tutti gli innamorati. Soprattutto a quelli che hanno un Grifone nel cuore.

Il meteo:

Sintesi:

Nuovamente una giornata di sole e dal sapore primaverile sulla Liguria.

Dettaglio:

Ancora nuvolosità nella notte a levante, ampie schiarite sul genovese e sul ponente.

Mattino con cielo sereno su Liguria e basso Piemonte.

Ore pomeridiane e serali con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Vento debole da nord.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per sabato:

Giornata nel complesso stabile e soleggiata, qualche nube in più dal pomeriggio a ponente per maccaja in risalita dal mare.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Una piuma può tornire una pietra se la muove la mano dell'amore.

(Hugo von Hofmannsthal - Scrittore, poeta, drammaturgo e librettista austriaco - Vienna, 1º febbraio 1874 – Vienna, 15 luglio 1929)

Un po' di buonumore :-) :

Un giovane vuole comprare un regalo per la sua nuova fiamma, e poiche' non e' molto tempo che si conoscono e che escono assieme, dopo attenta considerazione, decide che un paio di guanti sia un regalo perfetto: romantici, ma non troppo personali.

Accompagnato dalla sorella minore della sua fiamma, entra in un negozio e compra un paio di guanti bianchi. La sorella si compra un paio di mutandine. Durante l'incarto, il commesso confonde i due oggetti, cosi' la sorellina finisce con i guanti e la fiamma con le mutandine. Il giovane scrive le seguenti parole come bigliettino sul pacchetto:



- 'Ho scelto questo regalo perche' ho notato che hai l'abitudine di non portarne quando usciamo assieme la sera. Se non fosse stato per tua sorella, avrei scelto il modello lungo con i bottoni, ma lei preferiva il modello piu' corto, piu' facile da togliere. Il paio che ho scelto io e' di colore delicato, ma la

signora che me l'ha venduto, mi ha mostrato il paio che lei ha portato per le ultime tre settimane, ed avevano una fodera solida. Le ho fatto provare un tuo paio, e le stava molto bene. Vorrei tanto essere li' ad aiutarti ad indossare il mio regalo per la prima volta, poiche' senza dubbio altre mani verranno in contatto con esso prima che io riesca a vederti di nuovo. Quando ti togli il mio regalo, ricordati di soffiarci dentro prima di metterlo via, perche' ha una certa tendenza ad umidificarsi durante l'uso. Pensa a quante volte bacero' il tuo paio durante il prossimo anno. Spero che l'indosserai per me venerdi' notte. Con amore. P.S. L'ultima moda e' di girare un poco il bordo, in modo che si veda un poco di pelo....'.



Buona giornata a tutti . . . e buon San Valentino .

Gip