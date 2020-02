Il buongiorno

Sabato 15 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,22 e tramonta alle 17,54

Il Santo del giorno:

San Faustino

Il meteo:

Sintesi:

Bella giornata di sole, con solo qualche nube di passaggio.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con prevalenza di sole, salvo il passaggio di velature sparse in rapido spostamento verso levante

Tornano le nebbie in provincia di Alessandria al primo mattino.

Pomeriggio con cielo sereno, mentre verso il tramonto qualche nube in più potrebbe fare la sua comparsa.

Serata con cielo poco nuvoloso.

Temperature stazionarie, miti di giorno, fresche tra sera e primo mattino ma sempre oltre la norma.

Vento debole di direzione variabile.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per Domenica:

Giornata con nubi in aumento e qualche debole fenomeno in arrivo entro sera specie sul centro della regione.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non preoccuparti del futuro, ma cerca di diventare fermo e chiaro nello spirito, perché la tua felicità non dipende dal tuo destino ma da come riesci ad affrontarlo.

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Filosofo tedesco - Stoccarda 1770 – Berlino 1831)

Un po' di buonumore :-) :

Ad un colloquio di lavoro:

"Lei sa l'inglese?"

"Me la cavo, sì!"

"Mi dica, come si traduce la città di Assisi?"

"Ah Yes Yes!"

Buona giornata a tutti . . . e Forza Genoa!

Gip