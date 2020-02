Il buongiorno

Martedì 18 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,18 e tramonta alle 17,58

Il Santo del giorno:

San Simone

Il meteo:

Sintesi:

Rapido miglioramento dalla mattinata con qualche nube residua sul centro-levante in dissolvimento al pomeriggio.

Dettaglio:

Notte variabile tra il Tigullio e lo spezzino con residui deboli fenomeni sino al primo mattino.

Velature sul centro-ponente ligure con cielo che si farà quasi sereno su Genova, Savona ed Imperia già da metà mattinata. Velature che lasceranno anche il levante ligure.

Basso Piemonte con qualche isolata foschia / nebbia al primo mattino, ma in diradamento.

Pomeriggio sereno anche sullo spezzino, condizioni invariate sul resto della Liguria.

Stessa situazione sul Piemonte con cielo sereno.

Serata serena.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori diurni.

Vento moderato da sud est a levante, da nord a ponente.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per mercoledì:

Primo mattino soleggiato, ma disturbato da un pò di variabilità soprattutto a levante. Quasi sereno altrove.

Sereno o quasi sereno al pomeriggio. Nebbie al mattino sul Piemonte. Temperature stazionarie.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Molti uomini vivono in pacifica coesistenza con la propria coscienza sporca.

(Henry Miller - scrittore, pittore, saggista statunitense - New York 1891 - Pacific Palisades 1980)

Un po' di buonumore :-) :

Due amici un po' sbruffoncelli si ritrovano al bar per raccontarsi le loro disavventure. Uno dice all'altro:

"Marco, non sai cosa mi è successo ieri sera con Cinzia, la portinaia! Ho rischiato, ma alla fine me la son cavata...seppur mi son fatto un bel mazzo!

"Ma davvero? Ma dimmi, dimmi, che poi anche io ti dico che mi è successo con Cinzia, ma non ieri sera, bensì l'altro ieri sera!"

"Eh niente, io stavo scendendo per uscire quando lei in sottoveste mi chiede se l'aiuto a spostare il letto perché è pesante e da sola non ce la fa. Quindi le ho detto di sì e visto che era veramente ben poco vestita..lì non ci ho visto più Marco! Mi sono avvicinato e ... peccato che proprio in quel momento si sente suonare il campanello! E lei mi fa: "Accidenti, è mio marito. Lui è gelosissimo e pure cattivo ... Presto prendi il ferro da stiro e quella cesta di panni e fingi di essere il nuovo ragazzo della lavanderia". E io così ho fatto, avrò stirato 10 chili di roba! Però oh, è andata veramente bene, il marito ci ha creduto e si è messo subito a dormire tranquillo!"

"Ah...ho capito via, hai stirato i panni che ho lavato io l'altra sera...!!!!"

Buona giornata a tutti.

Gip