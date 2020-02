Il buongiorno

Mercoledì 19 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,16 e tramonta alle 17,59

Il Santo del giorno:

San Mansueto, San Tullio

Il meteo:

Sintesi:

Prima della mattina soleggiata, ma disturbata da un pò di variabilità soprattutto a levante, quasi sereno altrove.

Sereno o quasi sereno al pomeriggio. Nebbie al mattino sul Piemonte. Temperature stazionarie.

Dettaglio:

Mattinata di tempo stabile e discretamente soleggiato sia in Liguria che Piemonte, anche se la mattina sarà caratterizzata da un pò di variabilità sul levante e qualche velatura di passaggio. La nuvolosità sparsa tenderà a lasciare la regione nel corso della mattinata.

Nebbia sull'alessandrino, che tenderà a diradarsi nella tarda mattinata.

Pomeriggio con cielo che si farà sereno o quasi sereno ovunque.

Serata serena.

Temperature stazionarie. Calo termico sui rilievi ed entroterra.

Venti moderati da nord.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per giovedì:

Giornata serena ovunque, salvo qualche velatura di poco conto.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Gentiluomo una volta, gentiluomo per sempre.

(Charles Dickens - Scrittore, aforista e reporter di viaggio britannico - 1812 - 1870)

Un po' di buonumore :-) :

Tempo di censimenti, un impiegato suona ad un'abitazione e chiede all'uomo che gli apre la porta:

"Nome?"

"Adamo"

"Nome di sua moglie?"

"Eva"

"Incredibile! Anche il serpente abita qui per caso?"

"Sì, un attimo" l'uomo fa un passo indietro come per tornare dentro casa e grida: "Suoceraaa, vieni che ti cercano!"

Buona giornata a tutti.

Gip