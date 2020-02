Il buongiorno

Venerdì 21 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,13 e tramonta alle 18,02

Il Santo del giorno:

San Pier Damiani, Santa Eleonora

Il meteo:

Sintesi:

Prosegue il periodo stabile e segnato da temperature miti, la giornata risulterà per lo più serena ma con locali addensamenti marittimi sul versante costiero.

Dettaglio:

Notte e mattinata generalmente serene con foschie nei fondovalle appenninici e sulla costa, qualche locale addensamento marittimo sarà possibile sulla riviera di ponente.

Ore pomeridiane e serali senza variazioni significative con cielo per lo più poco nuvoloso sulla costa e sereno o velato nell'entroterra.

Temperature stazionarie.

Vento debole meridionale.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per sabato:

Condizioni meteo invariate.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Per paura di essere uno qualsiasi, ho finito col non essere niente.

(Emil Cioran - Filosofo, scrittore e saggista rumeno - Răşinari , 8 aprile 1911 – Parigi, 20 giugno 1995)

Un po' di buonumore :-) :

Dopo ben 50 anni di matrimonio lei fa al marito:

"Ma ti ricordi quando mi baciavi?"

"Certo, facevo così!" e le dà un grosso bacio.

"E ti ricordi quanto mi stringevi forte?"

"Me lo ricordo sì!" e l'abbraccia forte.

"E quando mi mordevi sul collo? Te lo ricordi?"

Il marito va via e lei chiede: "Ma dove vai?"

"Un attimo in bagno a prendere la dentiera, torno subito!"

Buona giornata a tutti.

Gip