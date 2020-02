Il buongiorno

Sabato 22 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,11 e tramonta alle 18,03

Il Santo del giorno:

Santa Margherita

Il meteo:

Sintesi:

Giornata serena su tutta la Liguria, con temperature in lieve aumento.

Dettaglio:

Mattino con nebbie sul basso Piemonte, sereno in Liguria.

Ore pomeridiane senza variazioni.

Temperature: in leggero aumento le massime, soprattutto su Imperia e Savona.

Vento debole da sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per Domenica:

Tornano le coperture di mare e l'umidità.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ciò che non fa bene all’alveare non può far bene alle api.

(Marco Aurelio - Imperatore, filosofo e scrittore romano - Roma, 26 aprile 121 – Vindobona, 17 marzo 180)

Un po' di buonumore :-) :

Marito e moglie trascorrono tutto il giorno a fare shopping quando la donna si accorge che il marito è sparito. Preoccupata, lo chiama al cellulare e gli chiede:

“Ma dove sei finito?”

“Tesoro, ti ricordi quella piccola gioielleria dove avevi visto quella bella collana di diamanti che non ti comprai perché non avevo abbastanza soldi ma ti dissi che un giorno sarebbe stata tua?”

“Sì, amore, me la ricordo...”

“Bene, sono al tabacchi accanto!”

Buona giornata a tutti.

Gip