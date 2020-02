Il buongiorno

Domenica 23 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,10 e tramonta alle 18,05

Il Santo del giorno:

San Renzo

Il meteo:

Sintesi:

Tornano le nubi basse su gran parte della nostra regione, anche compatte. Forte aumento termico in quota.

Dettaglio:

Si intensifica il richiamo dei venti di Libeccio sul Ligure, con conseguente aumento delle coperture basse di mare già dalla notte soprattutto su Savona e Genova, più aperto a levante e Imperia.

In mattinata le nubi tenderanno a farsi compatte, specie tra savonese e tutto il levante, schiarite solo sull'imperiese.

Pomeriggio con copertura nuvolosa compatta e associata anche a qualche debole fenomeno nell'immediato entroterra del genovese.

Farà decisamente caldo sul cuneese, specie oltre i 1000m stante un afflusso di aria molto mite in quota.

Temperature: in leggera diminuzione le massime costiere, aumento termico notevole sui monti in particolare sulle Alpi Marittime.

Venti moderati meridionali.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per lunedì:

Giornata uggiosa, specialmente al mattino.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Né l'anima né il corpo, presi separatamente, sono l'uomo: quello che si chiama con questo nome è ciò che nasce dalla loro unione.

(Giovanni Paolo II - 264° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica - 1920 - 2005)

Un po' di buonumore :-) :

Un padre ed un figlio stanno partecipando ad un Safari in Africa e sono appostati dietro ad un cespuglio.

Ad un certo punto un leone corre nella loro direzione, sembra proprio volerli raggiungere e, preso dal panico, l'uomo punta il fucile e spara... ma non succede nulla!

Il figlio, preoccupato, chiede: "Cilecca?"

"No, se non scappiamo questo ci mangia!"

Buona giornata a tutti.

Gip