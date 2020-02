Il buongiorno

Martedì 25 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,06 e tramonta alle 18,07

Il Santo del giorno:

San Cesario, San Vittorino

Il meteo:

Sintesi:

Ancora maccaja diffusa su tutta la regione, qualche debole precipitazione a levante. Nebbia / coperture sul basso Piemonte.

Nel pomeriggio, soprattutto tardo, miglioramento da ponente e sul basso Piemonte.

Dettaglio:

Notte e mattinata dominate dalla maccaja con qualche debole pioggia sparsa, specialmente a levante.

Coperture diffuse anche sull'interno della Liguria e su tutto il basso Piemonte, dove avremo anche qualche nebbia.

Pomeriggio senza grosse variazioni, cielo molto coperto ed uggioso ovunque. Piogge che sul levante si potranno fare moderate sino a metà / tardo pomeriggio.

Miglioramento nel tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali. Rasserenamenti anche sulla provincia di Cuneo.

Serata che vedrà un graduale miglioramento su tutti i settori.

Temperature stazionarie.

Venti moderati da sud.

Mare mosso.

Temperatura minima: 11°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per mercoledì:

Tornano condizioni primaverli con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. A metà giornata transito di velature.

Mare agitato al largo del golfo ligure. Temperature in calo significativo.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. La spiegazione più semplice quasi sempre si rivela esatta.

(Agatha Christie - Scrittrice britannica - Torquay 1890 - Wallingford 1976)

Un po' di buonumore :-) :

All'ospedale un signore visita un suo amico ricoverato.

"Ciao Mario, ti ho portato un regalo."

"Grazie, che cos'è di bello?"

"Una telecamera."

"E io che me ne faccio di una telecamera in queste condizioni?"

"Ti servirà per riprenderti!"

Buona giornata a tutti.

Gip