Il buongiorno

Mercoledì 26 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,05 e tramonta alle 18,09

Il Santo del giorno:

Mercoledì delle ceneri

Il meteo:

Sintesi:

Deciso miglioramento delle condizioni meteo grazie all'ingresso di tese correnti nord occidentali che puliranno il cielo, sensibile calo termico in montagna con valori temporaneamente più invernali.

Dettaglio:

Ultime nubi marittime nella notte che lasceranno spazio ad ampie e risolutive schiarite fin dal primo mattino.

Mattinata soleggiata e stabile su Liguria e basso Piemonte con qualche nube alta in transito.

Pomeriggio con qualche nube alta di passaggio in particolare sul centro e sul levante della regione, per il resto tempo soleggiato e clima ventoso.

Temperature in diminuzione sensibile in montagna con valori temporaneamente più invernali.

Al suolo il calo termico sarà più contenuto e avvertibile solo durante le ore notturne.

Venti forti e rafficati da nord ovest specie al primo pomeriggio, ovest burrascoso al largo.

Mare agitato al largo, molto mosso sottocosta.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per giovedì:

Tornano le nubi in Liguria soprattutto a levante, ventilazione in rinforzo da sud ovest con burrasca al pomeriggio sul golfo Ligure e moto ondoso in rinforzo.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale.

(Benedetto Croce - Filosofo, storico, scrittore e politico italiano - 1866 - 1952)

Un po' di buonumore :-) :

Un ragazzo esce continuamente fuori di casa per guardare dentro la cassetta delle lettere. Un vicino incuriosito lo ferma.

"Ciao Mario! Attendi una lettera importate?"

"No...è il computer che continua a dirmi che c'è della posta in arrivo!"

Buona giornata a tutti.

Gip