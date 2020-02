Il buongiorno

Giovedì 27 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,03 e tramonta alle 18,10

Il Santo del giorno:

San Leandro

Il meteo:

Sintesi:

Tornano le nubi in Liguria soprattutto a levante, ventilazione in rinforzo da sud ovest con burrasca al pomeriggio sul golfo Ligure e moto ondoso in rinforzo.

Dettaglio:

La mattinata si apre all'insegna di cielo velato con cielo che risulterà biancastro e con il sole che a fatica filtrerà tra le nubi.

Al pomeriggio nubi in aumento sul centro e sul levante fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso, entro sera non si escludono deboli piogge tra Tigullio e spezzino specie lungo i rilievi. Tempo migliore a ponente e sul basso Piemonte con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in diminuzione con valori più consoni al periodo al primo mattino, possibili gelate nell'entroterra. Massime anch'esse in diminuzione ma con valori comunque miti durante il giorno.

Vento inizialmente ancora moderato da ovest / nord ovest, rotazione a Libeccio dal pomeriggio che si farà forte entro sera.

Mare molto mosso o agitato soprattutto sul levante in serata, non si escludono mareggiate.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per venerdì:

Tempo che torna nuovamente soleggiato su tutta la regione.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Eternità. Tra un fiore colto e l'altro donato l'inesprimibile nulla.

(Giuseppe Ungaretti - Poeta e scrittore italiano - Alessandria d'Egitto 1988 - Milano 1970)

Un po' di buonumore :-) :

Ci troviamo al congresso europeo di trapiantologia. Il primo a parlare è un relatore inglese: "Quest'oggi è con immenso piacere che a nome del mio Paese annuncio una scoperta formidabile. Una settimana fa abbiamo sottoposto un uomo senza reni ad un trapianto e, grazie ai progressi che ha fatto la nostra scienza medica, quest'uomo è già fuori a cercare lavoro!"

Prende poi la parola un relatore della Francia: "Complimenti agli amici inglesi, ma noi francesi ci siamo superati. Abbiamo operato un paziente privo di un polmone, lo abbiamo sottoposto ad un trapianto e già dopo soli 3 giorni è fuori a cercare lavoro!"

Arriva dunque il turno della Germania, il relatore esordisce con: "Noi abbiamo sottoposto ad un trapianto di cuore due pazienti che ne erano sprovvisti. Abbiamo messo metà cuore funzionante in ciascuno di loro e sono bastati solo 2 giorni per farli andare a cercare lavoro!"

Infine al microfono va un relatore che rappresenta l'Italia: "Che dire, non potete competere! Noi in Italia abbiamo preso uno completamente senza cervello, lo abbiamo fatto capo del Governo e dopo nemmeno un anno, mezza Italia è fuori a cercare lavoro!"

Buona giornata a tutti.

Gip