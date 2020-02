Il buongiorno

Sabato 29 Febbraio 2020

Il sole sorge alle 7,00 e tramonta alle 18,13

Il Santo del giorno:

San Giusto

Il meteo:

Sintesi:

Coperture in aumento dalla nottata. Mattinata irregolarmente nuvolosa e, dal pomeriggio, ingresso di una perturbazione con precipitazioni sparse dalla serata soprattutto su Genova e levante.

Dettaglio:

Nottata e mattinata con coperture in aumento. Nel corso della mattina nuvole medio basse a partire da ponente, che si compatteranno da mezzogiorno.

Pomeriggio molto nuvoloso / coperto con deboli precipitazioni su Imperia e Savona e precipitazioni che si intensificheranno su Genova e soprattutto levante in serata e nottata.

Temperature: in lieve flessione le massime, minime in aumento.

Vento in rotazione da sud-est.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per Domenica:

Notte e mattinata con precipitazioni tra il debole e il moderate concentrate a levante. Migliora al pomeriggio.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

I suicidi sono omicidi timidi.

(Cesare Pavese - Scrittore, poeta, saggista e traduttore italiano - 1908 - 1950)

Un po' di buonumore :-) :

Ad una manifestazione per il lavoro scendono in piazza migliaia di disoccupati. Tutti hanno striscioni e gridano "Vogliamo un lavoro, vogliamo lavorare, il lavoro è nostro diritto!"

Un candidato politico del paese sale sul palco e comincia a parlare:

"Vi capisco ed avete ragione. Quel che vi posso dire è che se mi votate e vinco ci sarà lavoro, per tutti! Anzi, per farvi cosa gradita e far vedere che sono un uomo di parola inizio subito a dare qualche posto di lavoro nella mia azienda: un lavoro sicuro e duraturo, 10 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, 12 mesi all'anno"

Osserva la folla di fronte a lui e indica un manifestante in prima fila esclamando:

"Il posto è tuo, ti aspetto domani nella mia azienda!"

L'uomo si guarda attorno, tutti lo stanno osservando come se fosse un miracolato ma lui invece, infastidito, risponde:

"Ma scusa eh, con tutta questa gente che sta qua, proprio a me devi rompere le scatole?!"

Buona giornata a tutti.

Gip