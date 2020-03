Il buongiorno

Lunedì 2 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,56 e tramonta alle 18,15

Il Santo del giorno:

San Basileo

Il meteo:

Sintesi:

Passaggio perturbato con piogge e rovesci su tutta la regione, a tratti anche intensi soprattutto al pomeriggio. Temperature in calo e clima decisamente invernale.

Nevicate sulle Alpi marittime sopra i 900 - 1000 metri e sulle Alpi Liguri attorno ai 1200-1400 metri, ma con quota in calo nel corso della giornata.

Dettaglio:

Nottata variabile con progressivo aumento della nuvolosità. Nel corso delle ore mattutini avremo primi episodi instabili a partire dai settori di ponente in estensione al resto della regione. Prime nevicate deboli sulle Alpi Liguri e Marittime al di sopra dei 1200 metri.

Pomeriggio maggiormente perturbato con precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio in particolare su genovesato e Tigullio. Nevicate al di sopra del 1000m su basso Piemonte e Alpi Liguri.

Serata senza variazioni di rilievo.

Temperature in leggero generale calo.

Venti tesi o forti da sud, tendenti a nord rafficati sul centro-ponente a partire dal pomeriggio.

Mare molto mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 10°

Tendenza per martedì:

Residua instabilità notturna sul levante ligure, dal mattino miglioramento con ultime nubi sul centro-levante, sereno altrove.

Sereno durante il resto della giornata. Temperature in calo soprattutto dalla serata / notte successiva.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La maggior parte dei politici parla di regole, di interventi, di promesse, di una “nuova etica” etc … Quando gran parte di loro vivono in una atavica corruzione. Non ne posso più della parola “tangente”. Tangente sta diventando sinonimo di Italia. Questo non è più ammissibile.

(Carlo Verdone - Attore, regista, sceneggiatore - 17 Novembre 1950)

Un po' di buonumore :-) :

Due amici con il vizio del bere sono al solito bar. Uno dei due non sembra essere in sé, l'altro gli chiede:

"Ti vedo diverso Luca stasera, che cosa hai?"

"Hai ragione, è che ho voglia di partire..."

"Verso...??"

"Sì certo, versa, versa pure!"

Buona giornata a tutti.

Gip