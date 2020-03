Il buongiorno

Mercoledì 4 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,53 e tramonta alle 18,18

Il Santo del giorno:

San Casimiro, San Lucio

Il meteo:

Sintesi:

Giornata serena, limpida, ma fredda. Nebbie nella notte su alessandrino. Escursione termica notte / giorno.

Gelate e temperature negative la notte e al primo mattino su entroterra e basso Piemonte. In aumento durante il giorno grazie al deciso soleggiamento.

Dettaglio:

Notte serena, ma fredda soprattutto su entroterra e basso Piemonte, non mancheranno le gelate.

Mattino di sole e terso sulla Liguria con clima frizzante anche a causa della lieve ventilazione da nord. Sereno su Cuneo, nebbie e foschie sull'alessandrino, sino a metà mattinata.

Mattinata che continuerà serena con l'aumento delle temperature, grazie al soleggiamento.

Pomeriggio sereno ovunque, clima gradevole.

Serata senza variazioni.

Temperature: in calo le minime, massime in linea col periodo.

Vento moderato da nord.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 5°

Temperatura massima: 11°

Tendenza per giovedì:

Evoluzione ancora molto incerta, ma il clima sarà piuttosto freddo anche se le temperature saranno in lieve ripresa.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Abbi cura dei tuoi ricordi, perchè non puoi viverli di nuovo.

(Bob Dylan - Cantautore e compositore americano - 24 Maggio 1941)

Un po' di buonumore :-) :

Ci sono un ingegnere meccanico, un ingegnere chimico, un ingegnere elettronico ed uno informatico in una cinquecento.

Ad un certo punto la macchina si ferma, e si spegne il motore.

Allora l'ingegnere meccanico dice: "lo sapevo io, e' sicuramente colpa dell'albero motore".

Allora il chimico: "no no, sono certo che e' colpa degli acidi della batteria".

Poi l'elettronico: "ma figuriamoci, si e' sicuramente guastato il generatore".

Allora l'informatico: "ma se noi provassimo ad uscire e poi a rientrare?".

Buona giornata a tutti.

Gip