Il buongiorno

Giovedì 5 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,51 e tramonta alle 18,19

Il Santo del giorno:

San Adriano

Il meteo:

Sintesi:

Condizioni meteo che saranno in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che ci interesserà soprattutto tra le ore pomeridiane e serali. Ritorno delle piogge e anche di qualche nevicata in Appennino.

Dettaglio:

Aumento delle nubi fin dalle ore notturne.

Mattino con nuvolosità via via più compatta sia sulla Liguria che sul basso Piemonte, i primi rovesci interesseranno il settore del levante savonese, genovese e Tigullio.

Peggiora nel pomeriggio con il ritorno delle piogge sulla Liguria che risulteranno fin da subito moderate e con locali intensificazioni soprattutto nell'area del genovese.

Quota neve in progressiva diminuzione nell'entroterra portandosi attorno ai 500-700 metri sulle zone interne di ponente e sulla valle d'Orba, tra i 600 e 800 metri su valli Stura, Scrivia, Trebbia e Aveto mentre risulterà superiore ai 900-1000 metri sull'Appennino di levante.

Sul basso Piemonte condizioni perturbate con piogge in pianura e neve sulle Alpi, ma con quota neve in diminuzione portandosi a ridosso della pianura sul cuneese entro sera, sempre entro sera possibile spolverata sulla Langa astigiana sopra i 500 metri.

In diminuzione le massime, clima più freddo.

Vento teso meridionale, possibile vento da nord sul savonese specie dal pomeriggio.

Mare molto mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 11°

Tendenza per venerdì:

Migliora il tempo ma con condizioni meteo che risulteranno variabili per gran parte della giornata.

La frase del giorno:

L'ignoranza è una benedizione, ma perché la benedizione sia completa l'ignoranza deve essere così profonda da non sospettare neppure sè stessa.

(Edgar Allan Poe - Scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore statunitense - 1809 - 1849)

Un po' di buonumore :-) :

"Commissario, c'e' stato un furto al supermercato: hanno rubato duemila scatole di sigarette e una tonnellata di carote".

"Avete dei sospetti?".

"Stiamo cercando un coniglio con la tosse".

Buona giornata a tutti.

Gip