Il buongiorno

Sabato 7 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,47 e tramonta alle 18,22

Il Santo del giorno:

Santa Felicita, Santa Perpetua

Il meteo:

Sintesi:

Giornata stabile con qualche nube a levante, e ventosa, soprattutto su savonese e genovese.

Dettaglio:

Nottata e mattinata soleggiata o poco nuvolosa su Imperia, Savona e Genova.

Nubi da nord-est su Tigullio e spezzino, anche compatte sull'estremo levante.

Ore pomeridiane con ampie schiarite anche a levante e cielo sereno su tutti i settori.

Temperature: massime in aumento, stazionarie le minime.

Vento moderato da nord, teso sui settori centrali.

Mare poco mosso, mosso al largo per onda da nord.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per Domenica:

Domenica stabile e serena. Dalla sera coperture in aumento.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Proteggendo sé stessi si proteggono gli altri; proteggendo gli altri si protegge sé stessi.

(Buddha - Monaco Buddhista, filosofo, fondatore del Buddhismo - 566 a.C. - 486 a.C.)

Un po' di buonumore :-) :

Allarme contagio e lezioni sospese. Un ragazzo scrive nella chat della classe:

"Ragazzi non è vero che hanno chiuso tutte le scuole. C'è scritto che hanno chiuso solo quella in VIA PRECAUZIONALE!"

Buona giornata a tutti.

Gip