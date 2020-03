Il buongiorno

Domenica 8 Marzo 2019

Il sole sorge alle 6,46 e tramonta alle 18,23

Il Santo del giorno:

II Domenica di Quaresima

San Giovanni di Dio

OGGI E' LA FESTA DELLA DONNA.

Auguri a tutte le donne, affinchè amore e rispetto non debbano mai mancare a nessuna di loro per ogni giorno dell'anno.

Il meteo:

Sintesi:

Domenica di bel tempo con solo qualche velatura o nube alta di passaggio al pomeriggio.

Coperture in aumento dalla sera in vista di una rapida fase instabile dalla mattinata di lunedì.

Dettaglio:

Notte e mattinata con cielo sereno su tutti i settori.

Dalle ore 15 del pomeriggio entreranno coperture alte a partire da ponente sotto forma di velature / nubi alte.

Coperture che si compatteranno dalla sera con cielo che si farà nuvoloso su tutta la Liguria.

Temperature stazionarie.

Vento moderato da nord al mattino, in diminuzione al pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per lunedì:

Tempo decisamente instabile con rovesci più probabili sul centro-levante. Neve a quote molto basse sull'entroterra / rilievi centrali. Possibili nevicate sui tratti autostradali verso il Piemonte (nelle zone solitamente più fredde tratto Masone - Ovada / Bolzaneto / Isola del Cantone). Eventuali nevicate saranno anticipate da piogge che tenderanno a virare in nevischio / neve. Molto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni che in caso di fenomeni localmente significativi dovrebbero far virare la pioggia in neve. Situazione in costante evoluzione e totalmente da confermare.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.

(William Shakespeare - Drammaturgo e poeta inglese - 1564 - 1616)

Un po' di buonumore :-) :

Lei: "Hai visto, tu che ti lamenti tanto che sto troppo al telefono? Ci ho messo solo 10 minuti".

Lui: "Bene! E chi era?".

Lei: "Mah, uno che aveva sbagliato numero!".

Buona giornata a tutti.

Gip