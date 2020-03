Il buongiorno

Lunedì 9 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 18,24

Il Santo del giorno:

Santa Francesca Romana

Il meteo:

Sintesi:

Rapida fase instabile e piovosa a partire dalla mattinata su savonese e genovese. Minore rischio di precipitazioni in provincia di Imperia. Spezzino con piogge deboli. Pioggia anche sulle pianure piemontesi.

Inizialmente pioggia a tutte le quote inferiori ai 700 / 1000 metri (a seconda delle zone). Durante la fase clou, circa tra le 11.00 e le 15.00, freddo in intensificazione e neve che scenderà temporaneamente di quota, soprattutto in caso di fenomeni forti / temporali. Non escludiamo fenomeni misti a quote basse ed episodici fenomeni di groupel. Quota neve su immediato entroterra di Savona (200m-400m) e Genova (250m-400m). Nevicate sui tratti autostradali verso il Piemonte. Miglioramento dal tardo pomeriggio / serata.

Dettaglio:

Dalla primissima mattinata prima instabilità che porterà piogge, inizialmente deboli, e qualche rovescio localizzato tra savonese e soprattutto genovese.

Sull'estremo ponente rischio di piogge minore, come sull'estremo levante ligure.

Sulla Liguria centrale nevischio sopra i 600 / 800 metri, neve a quote superiori. Nevicate a 400-500 metri sulle Alpi marittime. Pioviggini su alessandrino e cuneo.

Tarda mattinata che vedrà l'intensificazione dei fenomeni, non escludiamo qualche colpo di tuono sul golfo, in caso di fenomeni forti le temperature e la quota neve caleranno rapidamente attorno ai 300 - 400 metri su savonese, 500-600 su genovese. Neve sui tratti autostradali verso il Piemonte, in particolare tra Altare-Ceva, Masone-Ovada, Busalla-Isola del Cantone. Nevischio sul basso Piemonte confinante con la Liguria.

Primo pomeriggio che vedrà la fase clou di questo passaggio perturbato, probabili fenomeni localmente forti tra Savona, Genova di centro-ponente ed alessandrino, meno coinvolta la provincia di Cuneo. Possibili locali rovesci / temporali con decisa instabilità accompagnata da groupel (neve tonda), pioggia e forti raffiche di vento. Disagio per freddo. Asciutto da Albenga verso ovest e su La Spezia (salvo fenomeni intermittenti di debole intensità).

Neve in rapido e deciso calo con quote molto basse che per il savonese potrebbero scendere sino a 200-300 metri, sul genovese di ponente attorno ai 300-400 metri, quote più elevate proseguendo verso il levante genovese.

Nevicate sui tratti autostradali verso il Piemonte (nelle zone solitamente più fredde Masone - Ovada - Isola del Cantone - Millesimo - Ceva - Busalla - Serravalle).

In caso di fenomeni molto forti qualche precipitazione mista potrebbe raggiungere le zone a ridosso dell'immediato interno costiero e collinare (interno savonese, voltrese, Sant'olcese...)

Migliora nel corso del tardo pomeriggio, definitivamente dalla serata.

Temperature in deciso calo durante la giornata. Serata fredda anche a causa del vento di tramontana.

Venti tesi da est / nord est a levante, da nord forti sul centro-ponente.

Mare mosso.

Temperatura minima: 4°

Temperatura massima: 7°

Tendenza per martedì:

Giornata caratterizzata da velature in transito e qualche addensamento localizzato, ma in un contesto soleggiato. Clima fresco / freddo al mattino, gradevole durante la giornata.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non sottostimate mai i piccoli avversari: un leone si vede, un virus no.

(Anonimo)

Un po' di buonumore :-) :

Una bambina torna a casa dopo il suo primo giorno di scuola.

I genitori l'aspettano con ansia:

Allora, com'è andata?

Male, malissimo!

Perché? I maestri non sono bravi e gentili?

Sì, si!

E allora? Sono i compagni ad essere dispettosi?

Assolutamente no, sono simpaticissimi!

Beh, allora cos'è che non va?

Sull'entrata della porta c'è scritto PRIMA CLASSE, ma quando sono entrata in aula i banchi erano tutti rotti e le seggioline durissime, com'è possibile?

Buona giornata a tutti.

Gip