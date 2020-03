Il buongiorno

Martedì 10 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,42 e tramonta alle 18,26

Il Santo del giorno:

San Simplicio Papa

Il meteo:

Sintesi:

Giornata caratterizzata da velature in transito ed addensamenti anche compatti, il sole si presenterà timido.

Clima fresco / freddo al mattino, gradevole durante la giornata.

Dettaglio:

Mattinata con cielo velato sulle coste, qualche addensamento potrà presentarsi su interno e basso Piemonte, ma sempre in un contesto asciutto.

Nel corso della mattina tendenza verso una maggiore compattazione degli addensamenti con sole che apparirà a tratti nascosto tra le nubi.

Prima parte del pomeriggio simile al mattino con cielo sempre disturbato da velature più o meno compatte. Da metà / tardo pomeriggio ampie aperture sul ponente ligure e sulla provincia di Cuneo in estensione sulle altre aree.

In prima serata cielo quasi sereno o lievemente velato ovunque.

Temperature: in leggero calo le minime, massime in timido rialzo.

Vento moderato da nord-est tendente a sud-est.

Mare mosso o poco mosso.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per mercoledì:

Bella giornata sia in Liguria che Piemonte. Fresco al mattino, clima gradevole di giorno.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non uscite. State a casa. Fatelo per voi e per i vostri cari. Un piccolo sacrificio che può salvare delle vite.

(Lo dicono le Autorità. Lo dicono i medici. Lo dice il buonsenso)

Un po' di buonumore :-) :

Allarme contagio. Un genitore, il giorno della chiusura delle scuole, scrive nella chat della classe:

"Ma avete sentito che vogliono chiudere tutte le scuole per 14 giorni?"

"Quindi significa che dobbiamo andarceli a riprendere fra 2 settimane, giusto?!"

Buona giornata a tutti.

Gip