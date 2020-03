Il buongiorno

Mercoledì 11 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,40 e tramonta alle 18,27

Il Santo del giorno:

San Costantino

Il meteo:

Sintesi:

Bella giornata sia in Liguria che Piemonte. Fresco al mattino, clima gradevole di giorno.

Dettaglio:

Mattinata serena su tutta la Liguria e il basso Piemonte, solo qualche locale velatura in transito. Clima che si farà gradevole nel corso della mattinata.

Pomeriggio senza variazioni con cielo sereno o quasi sereno ovunque.

Serata serena.

Temperature stabili. Fresche al mattino, gradevoli di giorno. Discreta escursione termica.

Venti moderati da nord al mattino, da sud-sudest durante il giorno.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperatura minima: 6°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per giovedì:

Possibile nuovo debole peggioramento con coperture e qualche pioggia.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

In generale, si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati.

(Alexandre Dumas - Scrittore e drammaturgo francese - 1802 - 1870)

Un po' di buonumore :-) :

La maestra: "Come mai hai chiamato Adamo il protagonista del tuo tema ?".

Pierino: "Perche' lei aveva detto di scriverlo in prima persona…"

Buona giornata a tutti.

Gip