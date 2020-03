Il buongiorno

Venerdì 13 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,37 e tramonta alle 18,30

Il Santo del giorno:

San Arrigo, Santa Eufrasia

Il meteo:

Sintesi:

Purtroppo proseguono condizioni umide e dal cielo spesso grigio, qualche apertura più convinta dal pomeriggio.

Dettaglio:

Mattinata con cielo grigio e clima estremamente umido sulla Liguria.

Pomeriggio ancora con molte nubi ma con schiarite in avanzamento da nord est a iniziare dai settori centro orientali interni, schiarite in serata che tenderanno ad avanzare su gran parte della regione.

Temperature stazionarie.

Vento moderato da sud.

Mare mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per sabato:

Condizioni meteo variabili con schiarite alternate ad annuvolamenti sparsi in un contesto mite, nubi a tratti più fitte nell'entroterra.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Invece di sentirti in colpa o cercare scuse per delle azioni negative compiute in passato, incomincia ora ad agire positivamente.

(Jim Morrison - Musicista americano - 1943 - 1971)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo cammina su una strada di campagna quando la sua attenzione viene catturata da un contadino che corre urlando da una parte all'altra nel suo campo. Il contadino sembra davvero disperato, terrorizzato e l'uomo non riesce a capire che cosa sia successo, quindi si avvicina al campo e a gran voce chiede: “Ha bisogno di aiuto?”

Prontamente il contadino risponde: No, mi lasci finire!”

L'uomo rimane stupido e allora chiede: “Scusi ma cosa sta facendo?”

“Sto seminando il panico!”

Buona giornata a tutti.

Gip