Il buongiorno

Domenica 15 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,33 e tramonta alle 18,32

Il Santo del giorno:

III Domenica di Quaresima

Santa Luisa de Marillac

Il meteo:

Sintesi:

Giornata soleggiata con vento moderato a tratti teso da nord.

Dettaglio:

Nottata e mattina con il sole su tutta la Liguria.

Nuvolosità sul versante padano di centro-ponente.

Pomeriggio con tanto sole, qualche nube potrebbe presentarsi sulle zone dell'entroterra.

Temperature: in calo le minime, massime stabili.

Vento moderato/teso da nord.

Mare mosso al largo.

Temperatura minima: 7°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per lunedì:

Qualche velatura o nube alta non disturberà particolarmente la giornata.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Chi regala le ore agli altri vive in eterno.

(Alda Merini - Poetessa, aforista e scrittrice italiana - Milano, 21 Marzo 1931 - Milano, 1 Novembre 2009)

Un po' di buonumore :-) :

Una tartaruga si dirige verso il tronco di un albero e comincia a scalare, scalare e scalare. Dopo un'ora raggiunge un ramo abbastanza alto e si butta a pancia in giù. Atterra su una montagnola soffice di foglie secche e non si fa niente e, non contenta, torna al tronco e comincia a salire fino ad arrivare al ramo di prima. Nuovamente si butta e atterra sulla montagnola di foglie secche per ripetere la stessa operazione in continuazione.

Da in cima all'albero due passeri stanno osservando la scena e uno, con fare impietosito, chiede all'altro: “Tesoro, non ti sembra arrivato il momento di dirgli che è stata adottata?”

Buona giornata a tutti.

Gip