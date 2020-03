Il buongiorno

Martedì 17 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,29 e tramonta alle 18,35

Il Santo del giorno:

San Patrizio

Il meteo:

Sintesi:

Tempo stabile, ma con cielo velato / disturbato dal transito di nubi alte. Stessa situazione sul basso Piemonte, dove non mancherà qualche nebbia.

Dettaglio:

Tempo stabile che vedrà però un mattinata alternata tra velature e qualche apertura, soprattutto costiere. Basso Piemonte con le stesse condizioni, non sono esclusi banchi di nebbia sull'alessandrino.

Pomeriggio senza variazioni di rilievo, condizioni simili al mattino con cielo disturbato dal transito di velature.

Temperature senza grandi variazioni.

Vento da Nord est moderato inizialmente, in rotazione a sud leggero.

Mare calmo o poco mosso.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per mercoledì:

Rispetto ai giorni precedenti avremo una giornata dal cielo più terso e limpido, stessa situazione in Liguria e Piemonte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai.

(Fernando Pessoa - Poeta, scrittore e aforista portoghese - 1888 - 1935)

Un po' di buonumore :-) :

Una 18enne prima di partire per le vacanze estive va a trovare la nonna.

"Nonna, ciao, allora io parto con Italo"

"Ohhh, son contenta amore, finalmente hai un ragazzo!"

"Nonna, è un treno..."

"Va bene, va bene, ma a nonna tua non dire i dettagli...!"

Buona giornata a tutti.

Gip