Il buongiorno

Mercoledì 18 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,27 e tramonta alle 18,36

Il Santo del giorno:

San Salvatore, San Cirillo

Il meteo:

Sintesi:

Rispetto ai giorni precedenti avremo una giornata dal cielo più terso e limpido, stessa situazione in Liguria e Piemonte.

Dettaglio:

Mattinata di sole con cielo terso, clima mite e primaverile. Condizioni simili per Liguria e Piemonte, solo al primo mattino il clima sarà "frizzante"

Pomeriggio senza variazioni con cielo sereno o quasi sereno ovunque.

Serata serena.

Temperature in leggero aumento, anche se i valori del mattino saranno piuttosto freschi soprattutto su interno e basso Piemonte.

Vento debole da nord al mattino, da sud al pomeriggio.

Mare calmo.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per giovedì:

Bella giornata di sole, sia in Liguria che sul basso Piemonte. Clima primaverile.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ragazzi, non c'è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La protezione fra esseri simili è ora di dimostrarla.

(Laura Pausini - Cantante italiana - Faenza, 16 maggio 1974)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo va dal dottore e si lamenta:

- Dottore, respiro con fatica e tossisco molto.

- Ma lei fuma?

- Sì, ma non mi aiuta.

Buona giornata a tutti.

Gip