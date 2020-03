Il buongiorno

Giovedì 19 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,25 e tramonta alle 18,37

Oggi è la Festa del papà.

Una festa che cade purtroppo in un periodo triste, dal quale si spera di uscire prima possibile. Ma non possono comunque mancare gli auguri a tutti i papà del mondo, ed in particolare a tutti quelli che sono in prima linea nel combattere il Coronavirus e non avranno dunque modo di essere festeggiati a dovere nella propria famiglia.

Auguri dunque a tutti i papà.

Il Santo del giorno:

San Giuseppe

Il meteo:

Sintesi:

Bella giornata di sole, sia in Liguria che sul basso Piemonte. Clima primaverile.

Dettaglio:

Mattinata serena ovunque, sia sulla Liguria che sul basso Piemonte.

Proseguono condizioni meteo soleggiate anche al pomeriggio con nubi molto irregolari nell'entroterra soprattutto a ponente.

Temperature stazionarie e decisamente miti durante il giorno.

Vento debole a regime di brezza.

Mare calmo o poco mosso.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 17°

Tendenza per venerdì:

Tempo che si mantiene stabile con temperature primaverili.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

A me la coscienza interessa più delle opinioni degli altri.

(Cicerone - Avvocato, politico e scrittore romano - 106 a.C. - 43 a.C.)

Un po' di buonumore :-) :

Per la strada una signora vede un bambino con in braccio un cane. "Il tuo cane morde se gli accarezzo la testa?" domanda la signora.

Il ragazzo risponde di no e la signora allunga allora la mano per toccare il cane che però la morde. "Hai detto che il tuo cane non mordeva" strilla allora la donna. E il ragazzo: "Sì, signora, il mio cane non morde. Ma questo è il cane del mio vicino!"

Buona giornata a tutti e buona Festa del papà.

E mi raccomando . . . se non è strettamente necessario uscire restate a casa.

Gip