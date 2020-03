Il buongiorno

Venerdì 20 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,24 e tramonta alle 18,38

Il Santo del giorno:

Santa Alessandra

Il meteo:

Sintesi:

Rapido passaggio instabile nel corso della notte / mattinata con annuvolamenti e qualche debole fenomeno sparso.

Migliora al pomeriggio con schiarite.

Dettaglio:

Nottata con nuvolosità in aumento.

Mattinata con qualche debole fenomeno sparso dovuto ad una debole perturbazione che porterà qualche debole fenomeno sparso soprattutto a ponente.

Pomeriggio con schiarite anche ampie su Imperia e Savona, annuvolamenti residui a Genova e soprattutto levante.

Dalla sera miglioramento definitivo.

Temperature: massime in leggera diminuzione, più sensibile sotto agli eventuali piovaschi, stazionarie nei valori minimi.

Vento debole da sud est.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 10°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per sabato:

Si mantiene un tipo di tempo piuttosto variabile ma con fenomeni assenti.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Dobbiamo stare in casa, lo capite che è pericoloso? Più uscite più noi staremo a casa, anche per un anno. Piuttosto fate le scale a casa vostra. Mi viene da piangere, non so più cosa dire. Basta andare in giro, impariamo a essere duri con noi stessi.

(Ornella Vanoni - Cantante e attrice italiana - Milano, 22 settembre 1934)

Un po' di buonumore :-) :

Un lombrico si affaccia in un piatto di spaghetti e con gli occhi lucidi per l'emozione esclama: "Uauuu! Un'orgia!"



Buona giornata a tutti.

Gip