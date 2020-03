Il buongiorno

Sabato 21 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,22 e tramonta alle 18,40

Il Santo del giorno:

San Benedetto

Il meteo:

Sintesi:

Giornata stabile e soleggiata, con qualche nube in più nella seconda parte del giorno.

Dettaglio:

Nottata e mattina con cielo sereno o poco nuvoloso in prevalenza su tutte le zone.

Ore pomeridiane con nubi cumuliformi in sviluppo sulla catena appenninica ma generalmente improduttive, salvo isolati e brevi rovesci. Qualche valtura tenderà a farsi vedere specie su coste di centro-ponente.

Serata con cielo sereno o al più velato.

Temperature senza grosse variazioni, sempre piuttosto miti durante le ore pomeridiane.

Vento debole da nord in rotazione a sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per Domenica:

Giornata che vedrà un aumento delle nubi con ingresso di aria fredda dalla sera/notte e conseguente calo termico.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro sè stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile.

(Vasco Rossi - Cantautore italiano - 7 Febbraio 1952)

Un po' di buonumore :-) :

A scuola: - Pierino mi sai dire un giorno della settimana che inizia con la "D"?

- Certo signor maestro: "IERI"!

- Ma come? Ieri non inizia con la "D"!

- Come no? Ieri non era Domenica?



Buona giornata a tutti.

Gip