Il buongiorno

Venerdì 27 Marzo 2020

Il sole sorge alle 6,11 e tramonta alle 18,47

Il Santo del giorno:

San Augusto

Il meteo:

Sintesi:

Giornata nuvolosa e soprattutto ventosa, con temperature massime in aumento.

Dettaglio:

Nella notte deboli nevicate sull'entroterra ligure, moderate sul cuneese e sulla dorsale delle Alpi Liguri e Marittime fino a quote di pianura, residui fenomeni sull'Appennino di levante.

Sulla costa ligure clima asciutto su tutte le quattro province, con però coperture che nasconderanno completamente il sole.

Nel corso del pomeriggio le coperture, inizialmente ancora molto compatte, tenderanno a lasciare il posto a qualche timidissima schiarita, soprattutto da sera.

Ultimi fenomeni nevosi relegati in montagna oltre i 900m sul cuneese.

Temperature in aumento specie nei valori massimi, minime fredde e stazionarie.

Vento forte da nord, soprattutto su Savona e Genova. In lieve diminuzione dalla sera.

Mare poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperatura minima: 5°

Temperatura massima: 12°

Tendenza per sabato:

Torna il bel tempo. Dalla notte cambio rapido del tempo con cielo che si farà poco nuvoloso / velato. Nel corso del pomeriggio qualche nube alta in più.

Valori termici che torneranno in linea con le medie del periodo sulla costa.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ho amato le stelle troppo profondamente per avere paura della notte.

(Galileo Galilei - Fisico, astronomo, matematico e filosofo italiano - 1564 - 1642)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo torna a casa, in anticipo, da un viaggio d’affari.

In taxi chiede al conducente se, arrivato a casa, può fargli da testimone perché ha un sospetto sulla fedeltà della moglie. Convinto che abbia l’amante vuole coglierla in flagrante.

Dietro promessa di un compenso di 100 euro il tassista acconsente. Arrivati a casa, il marito ed il tassista entrano in silenzio nella camera da letto.

Il marito accende la luce, tira giù le coperte all’improvviso e vede la moglie con un altro uomo!

A questo punto, totalmente adirato prende una pistola e la punta alla testa dell’uomo che si trova nel letto con sua moglie.

In quel momento la moglie urla: “Non sparare, quando ho detto di aver ricevuto un’eredità stavo mentendo. Lui ha pagato la Porsche che ti ho regalato. Lui ha pagato il tuo abbonamento allo stadio. Lui ha pagato la nostra casa al mare, ed anche quella in montagna. Lui ha pagato la nostra vacanza in Messico. Lui ha pagato per farci associare al Country Club e paga sempre le nostre quote mensili”.

Il marito, sconsolato, abbassa la pistola e, rivolgendosi al tassista, chiede: “Tu cosa faresti al mio posto?”

E lui: “Coprilo che prende freddo”.

Buona giornata a tutti.

Gip