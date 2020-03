Il buongiorno

Domenica 29 Marzo 2020

Il sole sorge alle 7,07 e tramonta alle 19,50

Il Santo del giorno:

V Domenica di Quaresima

Beato Bertoldo

Il meteo:

Sintesi:

Giornata stabile e soleggiata, nubi in aumento in serata.

Dettaglio:

Mattina serena ovunque, qualche banco di nubi basse possibile sulla riviera di levante.

Pomeriggio con incremento delle velature sul ponente, sereno altrove. In serata nuvolosità in aumento generale.

Temperature in ulteriore lieve aumento, con clima primaverile di giorno.

Vento debole meridionale.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per lunedì:

Tempo instabile con piogge e calo termico.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Guardare la nostra gente non per come dovrebbe essere ma per come è, e vedere cosa è necessario.

(Papa Francesco - 266° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica - Buenos Aires, 17 dicembre 1936)

Un po' di buonumore :-) :

Studente romano all'esame:

- Mi dica il nome di un animale domestico.

- Er cane.

- Non si dice er cane, si dice il cane… Ora mi dica il nome di un quadrilatero.

- Er rombo.

- Non si dice er rombo, si dice il rombo. Lei è proprio un cretino ignorante. Come si chiama?

- Il Nesto.

- Il Nesto? Ma che razza di nome è???

- Eh, se le dico Ernesto si arrabbia!

Buona giornata a tutti.

Gip