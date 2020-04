Il buongiorno

Lunedì 6 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,53 e tramonta alle 19,59

Il Santo del giorno:

San Guglielmo

Il meteo:

Sintesi:

Ancora una giornata serena con vento teso da nord. Solo velature e addensamenti sulle Alpi marittime.

Sbalzi termici tra la notte e il giorno.

Dettaglio:

Bellissima mattinata, fotocopia di quelle precedenti, cielo sereno e terso su tutta la Liguria.

Sereno anche sull'alessandrino, velature sulla provincia di Cuneo e variabilità sulle Alpi marittime.

Pomeriggio senza variazioni, cielo sempre terso e sgombro da nubi ovunque. Solo qualche nube solitaria sui rilievi dell'imperiese e savonese.

Migliora anche sulle Alpi marittime, nonostante qualche velatura e addensamento che disturberà.

Serata serena.

Temperature stazionarie o in ulteriore aumento.

Vento teso da nord.

Mare calmo.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 19°

Tendenza per martedì:

Bellissima giornata, assolutamente primaverile. Cielo sereno sia sulle coste che sui monti. Temperature senza grosse variazioni.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Amore mio non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.

(Lucio Dalla - Musicista e cantautore italiano - Dal brano "Attenti al lupo" - 1943 - 2012)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo entra in cartoleria e domanda:

- “Mi serve del cartone!”.

Il cartolaio allora chiede:

- “Molto spesso?”.

E l'uomo:

- “No … solo qualche volta!”.

Buona giornata a tutti.

Gip