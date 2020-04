Il buongiorno

Martedì 7 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,51 e tramonta alle 20,01

Il Santo del giorno:

San Ermanno

Il meteo:

Sintesi:

Bellissima giornata, assolutamente primaverile. Cielo sereno sia sulle coste che sui monti liguri. Variabilità sulle Alpi marittime, meglio al pomeriggio.

Temperature senza grosse variazioni, ma il clima sarà decisamente mite.

Dettaglio:

Qualche velatura o nube alta a ponente, non disturberà la mattinata serena e primaverile su tutta la Liguria e il basso Piemonte. Variabilità solo sulle Alpi marittime.

Pomeriggio sulla falsariga del mattino, cielo sereno ovunque, salvo per le nubi presenti sulle Alpi marittime.

Serata serena.

Temperature stazionarie e nel complesso miti.

Vento debole da nord.

Mare calmo.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per mercoledì:

Nessuna variazioni alle condizioni. Cielo sereno ovunque.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La globalizzazione non è un fenomeno naturale, ma un fenomeno politico concepito per raggiungere obiettivi ben precisi.

(Andrea Pininfarina - Imprenditore italiano - Torino, 26 Giugno 1957 - Trofarello, 7 Agosto 2008)

Un po' di buonumore :-) :

Stamattina presto ero in fila con alcune persone davanti al supermercato per fare la spesa quando un giovane che ha appena parcheggiato l'auto tenta di superarci. Subito una donna in su con gli anni lo ha fermato e detto di mettersi in fondo alla fila, ma dopo pochissimo lui ci ha riprovato ed altre persone lo hanno bloccato. Insomma la scena si è ripetuta almeno 3 volte finché questo tizio ha urlato:

"Se continuate a non farmi passare, oggi non aprirò il supermercato!"

Buona giornata a tutti.

Gip